遭疑偷錢 屏東受刑人傷人奪車逃

警方發布涂俊煒的通緝照。（取自刑事局網站）

2023/03/28 05:30

折返高屏地區 檢警發布通緝 全國搜索查緝

〔記者葉永騫、陳彥廷、黃良傑／綜合報導〕又發生受刑人自主監外作業時脫逃！

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自主監外作業 口角互毆

屏東看守所受刑人涂俊煒昨日下午四時許於屏東縣境內某間工廠進行自主監外作業時，因被懷疑偷錢與農場主人起口角，進而毆傷農場主人並趁隙搶走農場的車輛脫逃，警方現正全國搜索查緝當中。

昨天傍晚五點多，涂男一度出現高雄岡山地區，不久疑上高速公路一路往南，疑似又折返回屏東地區，高屏警方繃緊神經，緊密注意逃犯行蹤。

據刑事警察局所發出的重要緊急查緝專案資料，現年四十歲的男子涂俊煒，涉及「自主監外作業脫逃傷害案」。涂男因犯肇事逃逸、竊盜等罪入監，刑期計六年，目前還有兩年。根據警方公布身體特徵，指其身形瘦小，耳朵較醒目。

40歲涂俊煒 刑期剩兩年

據了解，涂男在屏東某處農場進行自主監外作業時，被懷疑偷錢與農場主人起口角，隨後進而互毆並致農場主受傷，涂男見機趁隙脫逃，疑似駕駛農場的豐田轎車往北逃往高雄方向。

屏東地檢署指出，屏監竹田分監自主監外受刑人涂俊煒於昨日下午執行收容人自主監外作業時，因與人發生口角，駕駛對方車輛離去，屏東地檢署於傍晚五時四十分左右接獲監所通報，於晚間六時三十分進行相關查證程序後發布通緝。

看守所說，該受刑人平時表現正常，經報名後審查符合條件，今年二月下旬至該農場進行自主監外作業。

自主監外作業受刑人接連發生脫逃事件，本月十三日上午，彰化監獄廿九歲受刑人朱漢宗自主監外作業時藉「尿遁」脫逃，搭公車回老家躲藏，不到廿三小時就被警方逮回，朱男供稱為祭拜亡父才脫逃。

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