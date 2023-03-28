屏東看守所受刑人搶車脫逃 果農疑因一句話口角遭毆傷

涂姓脫逃人於此農場受僱務農，卻與農場人員發生口角後扭打搶車逃逸。（記者陳彥廷攝）

2023/03/28 15:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東看守所40歲的受刑人涂俊煒昨天下午2時許在自主監外作業時脫逃，涂男於新埤鄉打鐵段某檸檬園受僱務農時，與巫姓農場人員因細故引發口角進而扭打，致巫男臉部、胸口多處挫傷，現住院觀察中，而涂男搶奪巫男的淺棕色TOYOTA轎車逃逸至高雄市區，目前由刑事局南部犯罪打擊中心、屏東縣警局刑警大隊及潮州分局偵查隊共組專案小組全力追緝中。

屏東看守所表示，昨天下午3點48分接獲農場老闆的通報，指涂俊煒毆傷員工後脫逃，他們立即通報法務部矯正署、屏東地檢署、屏東縣警局及潮州警分局，而涂自2018年1月入看守所後，原定6年多的刑期，現已剩不到2年，且他還有申請假釋，也因為在教化、操行及作業方面平常表現還不錯，他也申請要進行監外自主作業，經過遴選後因符合資格，所以可以到外部作業。

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屏東看守所指出，前2年因為疫情的關係，因此直到今年2月20日才開始進行自主監外作業，他也因此到了這間位於新埤鄉的檸檬農場務農，平常所方會到現場了解他的作業狀況並常常聯繫農場主，未發現異常狀態，但昨天下午疑似因為與員工口角或財物糾葛，2人先是口角進而引發打鬥，他在搶走遭毆農場人員的車後即駕車逃逸，應屬突發。

看守所指出，該處農場的農作範圍廣，只有少數員工陪伴一起務農，但因為區域大會分散的很廣，沒有戒護或是特別看管，但這也是自主監外作業的目的，自己自由活動不加監視，因此將照舊進行，只是今天的自主監外作業，因為這起脫逃事件，因為農場也要進行了解情況，因此今天是暫時沒有出工。

被毆的巫姓果農則是因傷得住院觀察，他受訪指出，當時事前也無異狀，不知道何事惹到他，可能是一句連他自己也沒印象的話卻激怒涂男，但這樣子的職場同事，實在是也不知道何時會爆發，現在被打車還被搶，實在是非常無奈，先把傷養好再作打算。

屏東看守所。（記者陳彥廷攝）

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