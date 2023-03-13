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    獨家》彰化監獄受刑人朱漢宗 今趁「自主監外作業」脫逃

    朱漢宗自監獄脫逃失聯。（取自重要緊急查緝專案）

    朱漢宗自監獄脫逃失聯。（取自重要緊急查緝專案）

    2023/03/13 22:10

    〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕因為涉及多起竊盜案遭判刑4年1個月、目前在彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，他因為符合「自主監外作業」，平時都是自行往返作業及監禁處所。但他今天早上11時許失聯脫逃，警政署在今天晚上發布緊急查緝專刊，要求各單位同仁協助查緝。

    根據判決，朱是竊盜累犯，過去在彰化地區四處行竊，被害商家包含娃娃機店、花藝店、便利商店等，他經常趁商家不注意趁機行竊，徒手偷取店內現金或商品，也曾偷走鑰匙沒拔的車輛，在2019年8月至9月間頻繁犯下少18起竊案。他因涉及多起案件，遭合併判決4年1個月，並於日前入監服刑。

    據了解，朱入監服刑後表現良好，因此符合「自主監外作業」的規定，但他今天早上11時許被人發現失聯脫逃，獄方緊急查找但無所獲後依規定通報，警方也在今天晚上發布緊急查緝專刊。

    根據獄政規定，符合「自主監外作業」的受刑人，可自行往返作業及監禁處所，監獄無須派員戒護。但要符合此目標，必須在最近1年內沒違規事項，且在原監獄執行已超過3個月，同時殘餘刑期未超過1年或1年內可達陳報假釋條件者。

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