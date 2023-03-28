溯溪遇大雨沒喊停害死團員 教練和解賠償獲緩刑

溯溪教練帶領團員進行溯溪活動，疏於注意山區已有下大雨等前兆，仍帶領團員跳潭，導致一位團員被沖走遇害，高院考量此教練已和家屬調解成立、賠償，今輕判10月、緩刑5年。可上訴。（記者楊國文攝）。

2023/03/28 15:38

〔記者楊國文／台北報導〕具有合格溯溪教練資格的男子郭託有，帶隊到宜蘭礁溪得子口溪進行溯溪活動，卻疏忽山區午後下大雨、溪水混濁上漲等山洪爆發前兆，仍讓12名新手團員進行瀑布跳潭行程，導致洪姓男團員遭湍流沖走喪生，郭男否認有疏忽稱「戶外挑戰活動都有風險」，一審認為郭不認錯，依過失致死罪判10月徒刑，上訴後，高等法院仍認定郭顯有過失，導致被害人遭溪水沖走，受傷死亡，但考量他與家屬調解成立，將與行銷公司連帶賠償家屬180萬元，今改判10月徒刑、緩刑5年。可上訴。

檢方起訴指控，郭託有具有中級溯溪教練資格，2018年7月27日，郭男承辦北市一家行銷公司的員工旅遊，當天上午帶領12位毫無溯溪經驗的男女團員，到宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內的得子口溪流域進行溯溪活動，另找2位教練隨團指導。

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當天上午11點多開始變天，山區間歇降雨，郭男和團員吃中飯休息時，雨勢已不小，郭男是具有專業知識的溯溪教練，通常遇到此有安全疑慮的情況時，應停止溯溪活動，並即刻撤離人員至安全區域才對，但郭男卻認為不影響活動，在雨勢暫停後繼續帶隊溯溪，下午2時許在一處瀑布照計畫讓團員體驗跳潭時，突遇暴漲溪水使潭內及潭內口水道內多位人員被沖走。

宜蘭消防單位獲報，出動直昇機搭配地面人員沿溪搜救，幸運救出全團14人，但37歲洪男被溪水沖走，在湍流中碰撞溪石與硬物，全身多處鈍挫傷，隔天被發現已不幸身亡。

郭男失口否認有過失致死罪犯行，辯稱溯溪在內的所有戶外挑戰活動都具有風險，他在自身專業判斷，也在出發前掌握天氣預報，且當天上午的天氣也是許可溯溪，本案發生溪水暴漲是突發型態的驟雨造成，豪大雨突然來、時間點極短，「任誰都不可能在這時間點及時反應或預先防範」，他本身沒有過失。

檢方不採信郭男的辯詞，仍以過失致死罪將他起訴，另2位教練獲不起訴處分。新北地院審理後依過失致死罪將郭判10月。郭男不服判決，上訴高等法院。

高院審理認為，依中央氣象局天氣概況資料、證人即溯溪活動成員證述案發當天的天氣、雨勢情形，以及郭男在一審亦承認，當天決定停止活動是因為前面已經下了一場小雨，這是第二場小雨，可能會累積上一場的雨量，所以才決定要撤退，可見得郭男依照其專業知識、溯溪常識及當時客觀情況，應能注意提高警覺、密切觀察天氣變化及環境狀況，在有安全疑慮時，停止溯溪活動，即刻撤離人員至安全區即刻撤離人員至安全區域，但他明顯疏忽，導致洪男被溪水沖走，受傷死亡，顯然有過失，涉過失致死罪嫌。

高院指出，考量郭男未因故意犯罪被判處有期徒刑以上之罪，在高院審理時已和家屬調解成立，將和承辦的行銷公司連帶賠償家屬180萬元，已有認錯誠意，因此今改判10月徒刑、緩刑5年，以啟自新。

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