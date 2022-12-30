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    7人溯溪前往二子山野溪溫泉 男滑倒撞頭運下山送醫不治

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，失去呼吸心跳，警消接近今天凌晨將人送到登山口、送醫仍宣告不治。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，失去呼吸心跳，警消接近今天凌晨將人送到登山口、送醫仍宣告不治。（花蓮縣消防局提供）

    2022/12/30 10:21

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕冷颼颼的天氣，有7名男子組隊溯溪前往二子山野溪溫泉，但去程還沒到「大門牙」，其中的40歲張姓男子跌倒、撞傷頭部昏迷，隊友急忙折返下山報案，由於天候不佳無法出動直升機，今接近凌晨才將男子送下山，送醫後仍不治。

    消防局在昨天早上11點40分接到報案，2名男子急匆匆表示，他們共7人昨天要去二子山，一大早出發溯支亞干溪，但早上9點半左右還沒到「大門牙」之前，40歲張姓友人突然滑倒，頭部撞擊到石頭當場失去意識，因現場沒有手機訊號，2人趕快折返快步下山報案。

    花蓮縣消防局二大隊副隊長高子翔說，獲報後依提供的座標，申請空勤直升機，同時調動消防局、民間救難隊待命，但因花蓮昨雲層密布，直升機無法起飛；因此地面共出動5梯次、40人上山救援。

    消防局在昨天下午3點接觸到傷患時，外表僅有擦傷，沒有明顯大面積傷口，但檢傷發現患者已經OHCA停止心肺功能，當場立即給藥、實施心肺復甦術後，將傷患包在SKED捲式擔架後輪流搬運下山，回到西林出發地點已接近凌晨，送北榮鳳林分院後仍急救無效身亡。

    二子山溫泉是花蓮知名的野溪溫泉，位於花蓮縣秀林鄉與萬榮鄉交界的支亞干溪上游，溫泉出水量大，綿延百公尺的溫泉河頗壯觀，溯溪路程很長，從登山口溯溪至溫泉徒步溯溪、單程約11.7公里。

    7人溯溪前往二子山野溪溫泉 男滑倒撞頭運下山送醫不治

    7人溯溪前往二子山野溪溫泉 男滑倒撞頭運下山送醫不治

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

    前往二子山野溪溫泉的張姓男子摔傷頭部，警消搜救。（花蓮縣消防局提供）

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