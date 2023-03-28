誰是下一任大法官？ 全律會提名薛西全、李念祖

理律法律事務所所長李念祖（右）獲全律會推薦出任大法官。（資料照）

2023/03/28 14:19

〔記者吳政峰／台北報導〕黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等四名司法院大法官將於9月30日任滿8年，依法退職，總統已成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，發函請求各界推薦合適接任人選。據悉，全國律師聯合會討論並徵詢意願後，將提名律師公會全國聯合會（全律會前身）副理事長薛西全及理律法律事務所所長李念祖出任，資料29日前送交審薦小組。

依照慣例，大法官的接棒者多與前手的身分、專長、經歷有所相關，才能在各領域學有專精的15位大法官中發揮制衡功能，故本次律師出身的黃虹霞退職後，接任者一般認為也將交給律師。全律會為我國律師界的龍頭，所推出的人選動見觀瞻，日前經過內部理監事討論，並在徵得同意後，決議推薦薛西全及李念祖出任大法官，相關的學、經歷資料，近日將連同推薦函送交審薦小組參考。

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薛西全為政治大學法律系學士、中山大學高階經營管理碩士中國政法大學法學博士，曾任全聯會副理事長、全聯會監事會召集人、高雄律師公會理事長，中華民國仲裁協會理事，專長為兩岸比較法與營業秘密法的產權歸屬合理性。

李念祖為東吳大學法學士、台灣大學法學碩士、哈佛大學法學碩士，曾任台北律師公會理事長、中華民國仲裁協會名譽理事長、中華民國國際法學會理事長、總統府人權諮詢委員會委員、中華民國憲法學會秘書長，專長為民事爭端處理、國際仲裁、公法爭端處理等。

前總統馬英九擔任台北市長涉入特別費貪污案，由李念祖等理律律師負責提供法律意見，發明大水庫理論，助馬全身而退。近年國家通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、促進轉型正義條例，李念祖則質疑立法針對國民黨是「走回頭路」、「威權氣息濃厚」、「復仇意識」，存在違憲問題。而在大法官宣告黨產條例合憲後，李曾撰文批評「法治的最後防線竟為多數暴力助拳」。

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