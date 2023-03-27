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    天雨路滑 澎湖要道上演轎車衝撞護欄翻滾驚險畫面

    澎湖縣道發生黑色自小客車，衝撞平台翻滾數圈的驚險畫面。（澎湖交通即時回報平台提供）

    澎湖縣道發生黑色自小客車，衝撞平台翻滾數圈的驚險畫面。（澎湖交通即時回報平台提供）

    2023/03/27 17:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明時節雨紛紛！好不容易盼來的春雨，卻差點釀成重大災難。澎湖縣道202線成功段成功國小前，疑似因天雨路滑，導致一輛黑色自小客車上演衝撞護欄，翻滾數圈的驚險畫面，所幸來車及時閃避，才未釀成更大的傷亡。

    馬公交通分隊調查指出，27日下午2時28分，劉姓民眾駕駛的黑色自小客車，沿縣道202線市區往郊區方向行駛，行至成功國小前，疑似打滑自撞路邊護欄（未與他人車發生碰撞），自小客車劉姓駕駛人四肢擦挫傷，目前於三總澎湖分院看診。

    由於肇事地點位在湖西鄉通往馬公市的交通要衢，事發當時，正在對向行駛的另一輛轎車上行車紀錄器，清楚拍攝到黑車衝撞護欄，隨後在大馬路上演翻滾數圈的驚險畫面，被車上行車紀錄器「全都錄」，所幸旁邊剛好有一個避車道，嚇得來車緊急往避車道駛去，才僥倖避開一劫。

    雖然駕駛僥倖僅有輕傷，沒有生命危險，同時也未波及到其他行駛中車輛，讓傷亡降至最低，警方依法對劉姓駕駛進行酒測，並無酒精反應，初步研判可能是當地位處彎道，疑似天雨路滑才會發生方向盤失控，讓車輛衝撞護欄，由於衝擊力過大，導致車輛翻覆數圈後才停止，人命沒有傷亡真是上天保佑，詳細肇事原因刻由警方調查中。

    劉姓駕駛下車後僅有擦傷，算是不幸中的大幸。（澎湖交通即時回報平台提供）

    劉姓駕駛下車後僅有擦傷，算是不幸中的大幸。（澎湖交通即時回報平台提供）

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