老天有眼！彰化農地遭傾倒廢土 神明託夢地主「回去看一下」

鹿港農地又見被棄置大量廢土，不只開挖還傾倒廢土。（施姓地主提供）

2023/03/27 16:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連神明都看不下去？彰化沿海農田魚塭近年來屢遭棄置大量廢棄物，還被戲稱「廢土天堂」，近來又有鹿港農地被傾倒大量廢土，住在新竹的施姓地主在睡夢中多次被神明託夢「回去鹿港看一下」，才驚覺600坪農地都被開挖還亂倒廢土！

施姓地主指出，他的父親與友人多年買下鹿港鎮顏厝巷約1200坪的農地，因為缺乏水源，所以農地並沒有種農作物，但大約1個月前，他在睡夢中就會做著同樣的夢，夢中影像有點模糊，但聲音卻很清楚，就在一陣馬蹄聲與卸下盔甲後，對方用著很宏亮的聲音交待他「回去鹿港看一下」。

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施姓地主表示，因為他在新竹從事科技電子業，本來對神明託夢一事，完全都沒有放在心上，但相同的夢境卻一再出現，讓他覺得實在不太尋常，3月2日決定返回鹿港家鄉走一趟，看到鹿港家人都很好之後，再轉往農地去確認也安好，只是發現隔壁土地堆滿廢土。

原以為神明託夢應是無稽之談，但施姓地主回到新竹後，相同的夢境仍舊反覆上演，3月8日他請土地共同持有者許姓男子去看看農地，這一看不得了，農地遭人開挖深度4到8公尺，同時還傾倒大量廢土，挖土機在現場24小時日夜趕工，竟然對外謊稱「地主把土地賣掉了」。

施姓地主氣炸了，隔天就立即返回鹿港處理，並向警察報案，就在等待相關人士到場時，他跟其它人就先到農地一旁的民宅等候，當他一踏進民宅，一抬頭就看到民宅供奉的關公神像，頓時他就愣住了，他再從關公神像的角度望出去，正好就是對著農地的挖土機，他回想這1個多月來在夢境聽到馬蹄聲，他才驚覺是神明來相助。

施姓地主強調，原本以為經過協調，對方願意停工，但沒想到只停工一天，就繼續擴大施工，他只好向立委黃秀芳陳情，並同步提出侵占與恐嚇告訴。

縣府環保局長江培根表示，初步判定棄置土方為一般廢土；縣府農業處農務科長黃松欽表示，這處農地為一般農業區農牧用地，並沒有提出堆置或是回填營建廢棄土石方的申請，如有回填情事，將依照區域計畫法裁處，情節嚴重者，也將移請檢調偵辦。

立委黃秀芳服務處表示，彰化傾倒廢土案件已不是個案，縣府應設立單一窗口跨局處單位處理，且警方應有傾倒專案人員調查，才能防範嚇阻傾倒案件發生。

鹿港農地又見被傾倒廢土，挖土機24小時不休息的開挖。（施姓地主提供）

鹿港又見農地被傾倒廢土，警方獲報也到場了解。（民眾提供）

鹿港又見農地被傾倒大量廢土，將近600坪農地遭殃。（民眾提供）

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