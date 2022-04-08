新北「土尾王」濫倒廢土 進逼郭台銘家族墓園

「土尾王」王添財（左二）勾結劉姓地主濫倒廢土。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/08 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕長期操控大台北營建廢棄物土石方、綽號「土尾王」的五十七歲男子王添財，涉嫌勾結劉姓地主以整地名義，一個月內以一一○○車次的砂石車，將三萬噸營建廢棄土石方濫倒在新北市三峽添福一帶的山溝，連國有地也成受災戶，且離鴻海集團創辦人的家族墓園「愛物園」不到一公里，檢警等拘提主嫌王添財等七人到案，全案移送新北地檢署偵辦。

假整地真偷倒 七人到案

新北市政府去年九月獲報不肖土方業者入侵三峽一帶，假藉植栽名義整地，實則亂倒廢土，新北市警察局刑大、三峽分局、新北市環保局重案組在三峽添福山區入口稽查廢土砂石車，查出大量廢土遭亂倒山區，嚴重破壞環境生態，報請新北檢指揮偵辦。

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警方等單位調查，王男刻意挑選三峽添福一帶高級墓區當掩護濫倒廢土，他偷倒廢土的農牧用地，附近就是私人墓區，且離鴻海集團創辦人郭台銘的家族墓園不到一公里。

辦案人員歷經半年追查，陸續拘提主嫌王添財、張姓助手及砂石車司機等七人到案，查扣手機、合約書等證物，依涉犯廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊佔等罪嫌，將王等七嫌送辦。

因王男的犯罪集團濫倒量過大，還侵佔到國有地，不排除鄰近還有山區墓園受害，正擴大追查犯行。

有關土方清運，土頭是指從建築基地挖出來的土石，而土石方資源堆置處理場（土資場）則被稱為土尾。

王添財從事土方業，相關前科累累，長期把持及操控大台北地區營建廢棄物土石方，一貫犯罪模式是與建築工地的圍事接洽、聯繫配合的砂石車司機載運廢土、到土資場整土、或傾倒於棄土場，全採一條龍方式經營，加上他姓王，因此被稱為「土尾王」。

土尾王 六年海削上億

據透露，王添財為三峽角頭，透過在樹林設立環保公司，暴力介入三峽、鶯歌一帶營建工地土方工程、濫倒營建廢棄物，曾於二○一五年被檢警查獲，六年來不法獲利上億。

「土尾王」王添財勾結劉姓地主，以假整地真倒土模式，短短一個月倒入1100車次廢土，3萬噸營建廢棄土石方到三峽添福墓園山區。（記者吳仁捷翻攝）

「土尾王」王添財勾結劉姓地主，在三峽添福郭台銘家族墓園「愛物園」等高級墓園附近山溝，以假整地真倒土模式濫倒廢土。（記者吳仁捷翻攝）

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