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    詐團假冒財經台主持人胡睿涵揪投資 女誤信遭詐60萬

    「錢線百分百」節目主持人胡睿涵被詐騙集團冒名行騙。（記者姚岳宏翻攝）

    「錢線百分百」節目主持人胡睿涵被詐騙集團冒名行騙。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/26 14:55

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台中市林姓女會計於1月下旬，在Facebook社團看到自稱非凡財經台「錢線百分百」主持人的社團，對方稱「保證獲利、穩賺不賠」，林女心動加入，被慫恿匯款投資，沒想到當她前後匯款60萬元，看到平台帳面有獲利，想要領回時，對方卻稱她未經指示自行賣掉股票，必須再匯15萬元保證金，才能解鎖帳號提領，後來乾脆封鎖帳號，再也聯繫不上，林女打165反詐騙專線查詢始知受騙上當。

    警政署統計，假投資詐欺案件今年2月18日至3月17日，共發生490件，財損金額達1億7544萬餘元，刑事警察局分析，近期「假投資股票案」有增多趨勢，主要是因美國聯準會持續升息及國內通貨膨漲，致使台灣期指及股票股價下跌，讓詐騙集團有機可乘，警方提醒，應慎選投資管道，如獲利來源不明或獲利顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，以免被騙。

    中市48歲林姓女子擔任公司會計，她在臉書社團看到自稱非凡財經台「錢線百分百」的社團，她加入後與自稱胡睿涵老師加LINE，隨即有助理李小姐介紹暱稱營業員小王，提供網站網址給林女做投資股票使用，還說每星期會更換一次投資網站網址。

    李女教導林女如何進入網址，並進行股票操作，林女自1月底開始第一筆匯款30萬元後，該平台給林女一組帳號密碼可進入操作買賣，但是以後得聽從李女指示才能賣出股票，林女自1月至2月底共匯出60萬元，後續由於平台帳面有獲利30萬元，當她要領回時，營業員小王卻稱林女違規操作，未經指示自行賣掉股票，需再匯款繳獲利50%的保證金約15萬元，才能解鎖帳號提領，後來乾脆封鎖帳號。

    被冒名的「錢線百分百」節目主持人胡睿涵，也在她的臉書粉絲專業發表聲明，請粉絲們認明有藍勾勾的胡睿涵才是真的，且表示她絕不會主動邀請好友、絕不會帶會員操作、絕不會自稱老師，呼籲民眾只要發現以胡睿涵名義邀請好友加入群組，就請封鎖。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    胡睿涵粉絲專頁澄清文。（記者姚岳宏翻攝）

    胡睿涵粉絲專頁澄清文。（記者姚岳宏翻攝）

    「錢線百分百」節目主持人胡睿涵被冒名詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    「錢線百分百」節目主持人胡睿涵被冒名詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

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