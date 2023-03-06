財經名嘴親邀入群？ 假投資詐騙年增35％ 「阮慕驊」「吳淡如」誘投資 2女慘遭騙400萬

警方提醒，詐團常會佯稱財經專家、投資名嘴取信民眾，請務必提高警覺。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/06 05:30

去年報案逾6千件 財損達34億

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中市七十歲謝姓婦人上月初透過臉書，認識自稱是「阮慕驊」的網友，對方邀請她加入他的「財務翻倍計畫」群組，還要申辦一個不會被金管會或銀行查帳的「專屬指定帳戶」，謝婦依指示匯款三百萬元，直到跟女兒開心分享這個獲利管道，被女兒點醒才知遇詐。

辨識帳號真偽 注意有無藍勾勾

刑事警察局統計，去年假投資詐騙案達六千六百件，占所有詐騙案件數的五分之一強，較前年大幅增加近卅五％，財損更達卅四億元，警方提醒，詐團常會佯稱財經專家、投資名嘴取信民眾，請務必提高警覺；名人身分如經臉書認證，帳號旁會有藍色的打勾圖示，可用此機制辨識帳號真偽。

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警方調查，謝婦認識自稱「阮慕驊」的網友後，對方親切地給她很多投資建議，謝婦以為對方是財經專家阮慕驊，誤認遇到貴人，請他分析怎麼操作股票會更好；冒牌貨答應謝婦可申請加入他的「財務翻倍計畫」群組，可獲第一手投資資訊，保證獲利可觀。

隨後「阮慕驊助理」聯繫謝婦，要先申辦一個不會被查稅的「專屬指定帳戶」，才能取得加入「財務翻倍計畫」資格；謝婦匯錢時，該助理還建議如被銀行行員問起匯款用途，要說該筆錢是修繕房屋費用，才不會被懷疑洗錢。

無獨有偶，另名年約五十歲的蔡姓女子，也是在臉書社團看到標榜由名人「吳淡如」設立的投資社團，對方要她註冊一個投資網站，並聽從老師帶領下單投資；等到蔡女要申請出金時，對方卻不斷以下個月初才能申請為由一再推託，等到蔡女發現自己投資百萬的帳號金額顯示為零，才驚覺遭詐。

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