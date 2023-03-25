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    強餵幼兒「吐了再吃回去」 台南托嬰中心被罰20萬、終止準公托

    北區某托嬰中心傳出疑似虐童，社會局今天召開記者會說明。（記者王姝琇攝）

    北區某托嬰中心傳出疑似虐童，社會局今天召開記者會說明。（記者王姝琇攝）

    2023/03/25 16:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區某托嬰中心傳出疑似虐童，社會局派員調查後查實確有托育人員不當照顧幼兒之情事，依法裁處托嬰中心20萬元、托育人員6萬元罰緩，並終止與該中心準公共托育服務合作契約；該員2年內不得從事相關工作。

    一名女子日前在爆料公社貼出某托嬰中心疑似虐童的2張照片，直指該中心托育人員有強迫餵食幼兒及不當體罰等行為。原貼文寫到，托育人員在逼迫孩子吃飯，還恐嚇「吐出來一樣要吃回去」，「碗就在下面接著吐出來的食物」。另一畫面則是午休時間，有3名幼兒面對著牆壁，其中2個孩子像是不配合，一名托育人員壓著他們的背罰站。

    社會局昨日派員前往稽查，並要求該員暫停職務接受調查。今天查核結果出爐，社會局表示，經檢視監視錄像後發現該員確實有「吐了再餵」及「罰站」等不當照顧行為。

    社會局依法裁處該員6萬元罰緩，另將函請托嬰中心立即停止其職務並終止勞動契約，同時命該員2年內不得於兒少福利機構擔任工作人員，社會局也將於衛服部托育整合系統通報不適任托育人員列管註記，以確保兒童權益。

    此外，該托育中心未善盡監督管理之責，有妨害兒童身心健康之情形，依法裁處20萬元罰緩，並命其1個月內限期改善；另也發現托嬰中心主管人員經常性未到班服務，命其改善。

    由於該中心已遭限期改善達2次以上，依規定終止與該中心準公共化合作契約，且2年內不得再提出申請，社會局將協助家長媒合附近符合準公資格的托嬰中心或居家托育人員。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    北區某托嬰中心傳出疑似虐童，社會局昨日派員調查後查實確有托育人員不當照顧幼兒之情事。（圖由南市社會局提供）

    北區某托嬰中心傳出疑似虐童，社會局昨日派員調查後查實確有托育人員不當照顧幼兒之情事。（圖由南市社會局提供）

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