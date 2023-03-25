小三會噴水超驚豔 出軌男：感覺......我滿厲害的

情境照。（法新社檔案照）

2023/03/25 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和老婆結婚不到兩年就出軌，他超驚豔小三陳女「會噴水」，讓他自我感覺良好「滿厲害的」，老婆見到他和陳女的鹹溼對話內容氣炸，不但怒提離婚還對姦夫淫婦怒告求償60萬元，張、陳雖否認偷情，但仍被法官判賠35萬元。

判決指出，張男結婚一年後到某大學進修，結識該校的行政人員陳女，兩人互動後產生好感，進而發生超友誼關係；2021年3月7日，張、陳兩人發生第一次性行為，事後兩人透過LINE聊天時，張男向女生道歉：「我交叉的插，這樣會痛嗎」、「昨天沒讓妳高潮，沒讓你噴，我真的很在意」。

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陳女回他：「有的位置會痛，其他不會不喜歡，只是回來睡覺的時候覺得下面有點不舒服，也有可能是太久沒做」；8天後，兩人再度發生性行為，事後張男回憶：「昨晚，很有感覺，熱熱的水，一直噴，我從還沒讓女生這樣，感覺...嗯，我滿厲害的」。

張男雖然自我感覺良好，但還是「體貼」另一伴的感受，詢問陳女：「請問試車，合格嗎？」，但陳女不給面子沒打100分，回他：「就是有些點我會不舒服」，不過張男仍沉迷在陳女的肉體，且超驚豔自己「第一次遇到噴水噴那麼多的」。

張妻偶然間發現兩人鹹溼對話內容氣炸，不到一個月就跟張男離婚，並對兩人提出民事告訴求償60萬元；高雄地院審理時，張、陳否認偷情，陳女還說自己被騙，不曉得張男有結婚。

但法官查閱兩人對話紀錄，發現除了大量鹹溼對話內容外，兩人聊天時，陳女曾問張男：「你早上回去她沒說什麼嗎」、「所以她也一直在等你回家欸」，張男回她：「因為知道要失去了才這樣」，顯見陳女早已知悉張男己婚身分，因此不採信兩人說詞，認定他們侵害張妻配偶權，判兩人應賠35萬元，可上訴。

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