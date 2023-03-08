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    首頁　>　社會

    小王傳訊人妻「又濕了」 鹹濕對話被抓包判賠5萬

    吳男與人妻鹹濕對話被抓包，還與一同出遊，新北地院法官判定吳男所為已侵害張男配偶權，判決吳男賠償5萬元，可上訴。（情境照）

    吳男與人妻鹹濕對話被抓包，還與一同出遊，新北地院法官判定吳男所為已侵害張男配偶權，判決吳男賠償5萬元，可上訴。（情境照）

    2023/03/08 18:28

    〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子從鄭姓妻子手機LINE對話記錄中發現，妻子竟與同事吳男過從甚密，例如：吳男傳訊給鄭女：「愛你」、「那我直接上了囉、不然都說我不夠硬」、「又濕了嗎、我要來囉」，2人甚至一同出遊，氣憤向吳男求償，新北地院法官判定吳男所為已侵害張男配偶權，判決吳男賠償5萬元，可上訴。

    張男提訴指出，鄭女婚後態度大變，他為求真相，查看鄭女手機，赫然發現她與吳男過從甚密，例如吳男傳訊給鄭女：「愛你」「鼻鼻、嗽啾、迷你爸、i、love」、「沒關係我親你就好」、「來啦我抱抱」，甚至有鹹濕對話：「那我直接上了囉、不然都說我不夠硬」、「來我檢查、看看有沒有長毛毛」、「又濕了嗎、我要來囉」等。

    張男指出，吳男明知鄭女已婚，仍執意破壞他的家庭，2人甚至相約至高雄出遊並一同至高檔餐廳用餐，並有親密出遊合照，因此求償150萬元。

    吳男則主張，他曾與鄭女交往，後來分手，對於鄭女已婚一事完全不知情，一直以為鄭女單身，至於對話記錄僅是用詞、用字較為戲謔，玩笑尺度較大，2人並未交往或發生性行為。

    法官判定，張男無法證明2人有發生性行為情形，但2人確實有相互示愛，甚至性暗示鹹濕對話，一同出遊時還有擁抱、依偎、親吻等親密舉止，判定侵害配偶權。

    至於吳男主張自己不知對方已婚，法官則認為，鄭女有在IG上PO出張男浪漫求婚時的照片，並寫下「寫下鮮花、下跪、燭光晚餐」，之後又PO出與張男合照「我的白馬王子、我遇到你了，我的身分要改變了」等，顯見鄭女已答應求婚並即將結婚，吳男雖與鄭女分手，但仍有關注其動態，故不採信其辯詞。

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