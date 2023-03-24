兩波搜索查獲8.5噸紅檜、扁柏 12人山老鼠集團送辦

保七總隊查獲羅東贓木倉庫。（記者蔡昀容翻攝）

2023/03/24 10:57

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕保七總隊去年11月起，陸續查獲大量紅檜、扁柏等漂流木，除了找到竊取木頭的山老鼠集團，也追出收贓的木藝品店，今天宣布破獲該山老鼠集團，將王姓主嫌為首的12名成員送辦。

去年10月起，受颱風外圍環流等因素影響，東部雨量大增，許多珍貴林木隨暴漲溪水沖刷進蘭陽溪，保七總隊第四大隊巡邏至太平山蘭陽溪流域一帶，發現不明曳引機、3.5噸小貨車出沒河床，因此成立專案小組追查。

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保七總隊11月會同三星警分局、羅東警分局、羅東林管處近30人，至犯嫌存放木頭地點搜索、扣押，並在王嫌承租倉庫查獲大批遭竊漂流木、1批切割用鏈鋸機及1台載運用曳引機、2部小貨車等犯罪工具，犯嫌所竊木頭，皆為紅檜、扁柏等一級貴重木，重達8公噸，數量驚人。

王嫌為首的山老鼠集團供稱，將竊來木頭存放於羅東倉庫，並轉售至屏東縣新園鄉木藝品店，保七總隊12月2日會同屏東林管處，至收贓木藝品店搜索、扣押，並於現場查扣11支扁柏、18支紅檜及2支杉木，重達0.553公噸。

兩波搜索下來，總查扣數量高達8.5公噸，總材積8.44立方公尺，王嫌等12人，涉嫌違反森林法、竊盜及侵占等罪嫌，經保七總隊送宜蘭地方檢察署偵辦。

保七總隊提醒，凡無烙印註記、未經裁切，單支長度2公尺且末徑未達20公分或單支重量未達50公斤之漂流木，須經公告才能開放當地居民徒手撿拾，非經縣市政府公告前，私下任意取得都屬違法，恐涉森林法、竊盜、侵占等罪嫌；結夥竊取森林主、副產物，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

保七總隊查獲屏東收取贓貨的木藝品店。（記者蔡昀容翻攝）

保七總隊查獲羅東贓木倉庫，並派車輛運走扣押木頭。（記者蔡昀容翻攝）

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