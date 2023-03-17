保七警喬裝釣客 石門水庫逮山老鼠

保七警喬裝釣客，在石門水庫逮到山老鼠。（保七總隊第五大隊提供）

2023/03/17 09:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政署保安警察第七總隊第五大隊接獲情資，近日有不肖人士欲竊取桃園市石門水庫上游集水區先前於豪雨季節遭大水沖刷而下之貴重木，與第二大隊及新竹林區管理處等單位埋伏查緝，經員警喬裝釣客連續數日盯哨，前日一舉將王男等3嫌逮獲，並起獲1塊重達114公斤的貴重肖楠木。全案訊後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，因石門水庫空曠，查緝員警為融入環境不被竊嫌發現，喬裝釣客連續數日在岸邊忍受風吹及蚊蟲叮咬埋伏守候。前（15）日下午5點許，員警見王男搭乘同夥徐男駕駛的膠筏從水庫上游而下至灘地上岸後，便從膠筏上挑下1個沉重的黑色太空包，警方隨即上前表明身分執行查緝，在黑色太空包中起獲1塊114公斤的貴重肖楠木。

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保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。

另，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞山林之情資，可立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」（0800 000 930）反映，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。

保七警喬裝釣客，在石門水庫逮到山老鼠。（保七總隊第五大隊提供）

保七警喬裝釣客，在石門水庫逮到山老鼠。（保七總隊第五大隊提供）

保七警喬裝釣客，在石門水庫逮到山老鼠。（保七總隊第五大隊提供）

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