熱戀時玩「角色扮演」 19歲男分手後散布少女裸照判關

17歲少女小詩（化名）曾與19歲方姓學長交往，2人分手後，方男竟把在教室內跟同學分享小詩的裸照及性愛影片。（情境照）

2023/03/23 18:28

〔記者王定傳／新北報導〕17歲少女小詩（化名）與19歲方姓學長交往，2人濃情蜜意時，除「啪啪啪」外還拍攝性愛影片，甚至還玩「角色扮演」，小詩主動傳裸照引誘方男，怎料，2人分手後，方男竟在教室內跟同學分享小詩的裸照及性愛影片；新北地院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例及刑法妨害風化罪，分別判處方男2年及4個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2020年間，方男與學妹小詩交往，隔年，2人就在小詩的住處發生性行為，方男還拿手機拍攝性愛影片。

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不僅如此，2人還在臉書通訊軟體MESSENGER中玩「角色扮演」，小詩演戲假裝自己另有男友挑逗方男：「可以跟你打炮嗎？」方男則假裝他不是小詩的男友：「我是乖乖牌，不跟有男友的女生打炮」，隨後小詩就主動傳裸照引誘方男。

怎料，2人濃情蜜意時所拍攝的性愛影片及裸照，竟成為方男報復的工具；後來，因小詩提出分手，方男竟在教室內跟同學分享裸照及性愛影片，甚至還把照片及影片上傳LINE及MESSENGER群組中；小詩獲知後氣憤提告。

方男在審理時坦承犯行，合議庭斥責方男所為對少女身心健康、人格發展均造成相當影響，雖然他犯後坦承犯行，態度尚可，但未能和解或賠償，未取得小詩諒解，所為應予非難，因此依「造少年為性交行為之電子訊號」罪及「散布少年為性交、猥褻行為之電子訊號」罪判刑。

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