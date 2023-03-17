散布同事夫妻裸露私密照 男警不服被免職判敗訴

黃姓警員散布男同事夫妻床第裸照，被台北市政府記兩大過並免職，黃員不服提告，遭北高行判決敗訴。情境照。（法新社檔案照）

2023/03/17 11:06

〔記者溫于德／台北報導〕5年前台北市警局黃姓警員翻拍男同事夫妻裸露床第照片，並下載對方居家私密生活照留存，再公開散布，事後被台北市政府記兩大過並免職，黃不服提告，台北高等行政法院認為台北市政府的懲處沒有問題，判黃員敗訴。

2018年10月至12月間，黃員利用值勤時間，在辦公室持個人手機翻拍並下載男同事儲存在電腦內的私密照片，2020年4月6日再提供給其他同事、媒體，後來被男同事提起刑事告訴。

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2020年6月3日警方向台北地院聲請搜索票，翌日立即前往黃男辦公室、住居所進行搜索並查扣證物，黃男承認犯行，被移送檢方偵辦；台北市政府則以他言行不檢導致嚴重損害公務人員聲譽，對他記兩大過並免職，同時決定全案未確定前先行停職。

黃員認為，相較於北市警局其他警員發生風紀醜聞，自己的情節較輕，北市府卻未對他採取較輕微的懲處手段，提告請求撤銷懲處。

北高行認為，黃員所為導致12家媒體爭相以負面新聞報導，使男同事身心備受煎熬、精神受創，更引來社會大眾對執法人員產生知法犯法的不良觀感，嚴重破壞人民對警察人員合法執行職務的信賴，故台北市政府對他記兩大過並免職沒有問題，判他敗訴。

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