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    北市殯葬處巡墓員涉圖利造墓業者 檢廉6路搜索、約談3人

    北市殯葬處巡墓員在陽明山第一公墓等兩處墓地，涉圖利造墓業者，檢廉發動搜查。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

    北市殯葬處巡墓員在陽明山第一公墓等兩處墓地，涉圖利造墓業者，檢廉發動搜查。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

    2023/03/22 17:20

    〔記者錢利忠／台北報導〕柯文哲卸任台北市長後，昔日市府殯葬管理處接連爆出弊案，上從時任副處長王文秀涉嫌標案索賄、下至基層殮工屢爆貪紅包小利，相關案件仍在偵、審中；不料廉政署獲報，有墓地巡山員疑似包庇業者及家屬，掩護未經申請的違規掘骨、回葬行為，台北地檢署今會同廉政署兵分6路搜索、約談陳姓巡墓員等3人，僅陳某1人為公務員，另2名為邱姓、曾姓造墓業者，依違反貪污治罪條例之圖利等罪偵辦。

    廉政署獲報，2018年至2022年間，陳姓巡墓員涉嫌圖利2名造墓業者，包庇至少5件違規掘骨、回葬等行為，而未舉發，案發公墓位於陽明山第一公墓、北市信義區公墓等2處，由於北市還未遷葬的墳墓數達數萬座，其中如涉貪不法利益龐大，正釐清有無集團性收受紅包等弊情。

    北市殯葬處列管公墓有55處，扣除已完成遷葬或僅部分遷葬的公墓不計，還沒遷葬的公墓即廣布北投陽明山國家公園、文山、南港、士林、內湖、信義、中山等區域，合計20多個公墓、4萬多座墳墓尚未遷葬；當中曾發生假修繕墳墓之名，掩護違規撿骨回葬弊端的陽明山第一公墓，待遷墳墓達1萬7500餘座。

    殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰；而巡山員就是舉發此類違規行為的第一道防線，職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。

    北市殯葬處就曾有類似弊案，2015及2016年間，陽明山第一公墓有巡山員處理墓園違規起掘案時，對俗稱「土公仔」的撿骨師放水未裁罰；去年11月，台北地院分別依公務員登載不實罪、對主管事務圖利罪，判巡山員1年2月徒刑、墓管課技工1年4月徒刑。

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