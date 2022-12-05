北市殯葬處未爆彈？前副處長還130萬疑款

台北市殯葬管理處前副處長王文秀名下 尚有一百卅萬不明款項待釐清。 （資料照）

2022/12/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市文山區公所主秘王文秀於北市殯葬管理處副處長任內，涉犯兩件圖利、兩件收賄案，兩度被約談後被羈押。檢廉清查王旗下可疑金流，及比對行賄廠商證詞，發現王於二○一九年涉收賄期間，扣除已查出的七十萬元賄款後，她名下尚有一百卅萬元不明進項無法比對來源，不排除還有弊案未爆，擴大偵辦中。

目前已查出賄款70萬元

檢廉長期偵監王文秀，查出王女在北市殯葬處任職期間，與殯葬業者過從甚密，不僅多次搭業者的私家車外出，她下車時，手中還常多出一袋物品，經還原她的扣案手機後，果然發現她曾私訊行賄的業者，交代不要去她的辦公室，並私下約在外頭碰面，行收賄聯繫方式全被檢廉掌握。

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根據檢廉最新偵辦進度，王文秀於二○一九年間，分別涉及兩件收賄弊案，其中一件為二殯停車場工程招標案，業者曾兩度行賄王，一次卅萬元、一次廿萬元，賄款總計五十萬元；另外，同年間，業者向殯葬處申請興造納骨塔，後受限法規難題卡關，遂私下找王幫忙，提供大約十多萬至廿萬元的「前金」，但該案最終胎死腹中；兩案均在外頭面交賄款，業者也已招供指證王收賄。

檢廉勘查王名下金流發現，她涉嫌收賄的二○一九年期間，除了每月的薪資，其帳戶內陸續存進與她薪資水準不符的大筆款項，加總連續數筆存入不明資金，總計約二百萬元；法官開羈押庭也懷疑，檢方雖尚無法證明該筆款項為賄款，但王也無法交代來源，即便收賄事證尚不足，也可能有利用職務機會詐取財物、財產來源不明等貪污重嫌，據此裁押。

5業者及白手套均已承認行賄王

如今已到案的五名業者及白手套，均已承認行賄王，且如實交代兩件弊案行賄金額，總計有三筆不法款項，金額加總約七十萬元。然而，對照王女該段時間的金流，仍有一百卅萬元落差，王雖否認收賄，卻無法在羈押庭上說明可疑財產來源，檢廉已擴大比對王任職殯葬處期間的相關招標案及申請案，待釐清可疑事證後，不排除發動第三波行動。

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