價低料差！彩虹菸趁疫情重新崛起 宜蘭警掃毒逮藥頭

宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容攝）

2023/03/22 11:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣先前深夜擴大臨檢，查獲1包彩虹菸，警方循線追查，找到竹聯幫仁堂明仁會2台運毒車，查獲安非他命、上百支彩虹菸，將3名藥頭逮捕歸案。受疫情影響，毒品原料取得不易，導致由毒品剩料組合而成的彩虹菸，在市場重新現身。

宜蘭警方3月8日深夜出動120名警力，針對縣內竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會時常出沒場所，如當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等，共210處及聯外道路，擴大臨檢掃蕩，查獲3名通緝犯、17名違反毒品危害防制條例、公共危險、竊盜現行犯。

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當時警方起獲1包彩虹菸，後經循線追查，追捕到2輛明仁會「運毒專車」，並於綽號「牛奶」林姓幹部家中，查獲1把金牛座改造手槍及2發子彈。

刑警於宜蘭市攔捕第1輛專車時，起初找不到毒品，但經反覆搜索推敲，最終在車內後座椅背後方，發現暗藏隱藏機關，起獲76包第三級毒品愷他命，逮捕吳姓及林姓藥頭；另於蘇澳地區，攔截王姓藥頭駕駛的運毒車，查獲第三級毒品彩虹菸18包，共316支。

據悉，彩虹菸由多種毒品剩料混雜而成，內含K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等，價格低廉，但吸食「效果」反覆不定，特別傷害腦部，也易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用，危害人體甚鉅。

彩虹菸因加入色素，吐出有色煙霧而得名，幾年前曾流行一時；近來受肺炎疫情影響，毒品原料進口困難，藥頭收集製毒後的剩餘廢料製作，又漸漸重出江湖。

宜蘭警方說明，3月專案期間，共掃蕩組織犯罪12人、各類毒品藥頭33人，另偵破槍砲、詐欺、竊盜、妨害自由、洗錢防制法、公共危險及各類通緝犯，共32件75人，會持續系統性掃黑，不允許幫派組合藉公開活動壯大聲勢。

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宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容翻攝）

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