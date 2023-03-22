為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    價低料差！彩虹菸趁疫情重新崛起 宜蘭警掃毒逮藥頭

    宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容攝）

    2023/03/22 11:29

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣先前深夜擴大臨檢，查獲1包彩虹菸，警方循線追查，找到竹聯幫仁堂明仁會2台運毒車，查獲安非他命、上百支彩虹菸，將3名藥頭逮捕歸案。受疫情影響，毒品原料取得不易，導致由毒品剩料組合而成的彩虹菸，在市場重新現身。

    宜蘭警方3月8日深夜出動120名警力，針對縣內竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會時常出沒場所，如當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等，共210處及聯外道路，擴大臨檢掃蕩，查獲3名通緝犯、17名違反毒品危害防制條例、公共危險、竊盜現行犯。

    當時警方起獲1包彩虹菸，後經循線追查，追捕到2輛明仁會「運毒專車」，並於綽號「牛奶」林姓幹部家中，查獲1把金牛座改造手槍及2發子彈。

    刑警於宜蘭市攔捕第1輛專車時，起初找不到毒品，但經反覆搜索推敲，最終在車內後座椅背後方，發現暗藏隱藏機關，起獲76包第三級毒品愷他命，逮捕吳姓及林姓藥頭；另於蘇澳地區，攔截王姓藥頭駕駛的運毒車，查獲第三級毒品彩虹菸18包，共316支。

    據悉，彩虹菸由多種毒品剩料混雜而成，內含K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等，價格低廉，但吸食「效果」反覆不定，特別傷害腦部，也易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用，危害人體甚鉅。

    彩虹菸因加入色素，吐出有色煙霧而得名，幾年前曾流行一時；近來受肺炎疫情影響，毒品原料進口困難，藥頭收集製毒後的剩餘廢料製作，又漸漸重出江湖。

    宜蘭警方說明，3月專案期間，共掃蕩組織犯罪12人、各類毒品藥頭33人，另偵破槍砲、詐欺、竊盜、妨害自由、洗錢防制法、公共危險及各類通緝犯，共32件75人，會持續系統性掃黑，不允許幫派組合藉公開活動壯大聲勢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭警方查獲彩虹菸。（記者蔡昀容翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄港市警方聯手監控3個月 逮捕涉販毒男女
    2023/03/22 11:19

    高雄港市警方聯手監控3個月 逮捕涉販毒男女
    KTV業者不守法且屢勸不聽 雲警首祭「第三方警政」重罰
    2023/03/21 23:43

    KTV業者不守法且屢勸不聽 雲警首祭「第三方警政」重罰

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    男涉嫌販賣、吸食彩虹菸 阿公不包庇立馬報警
    2022/08/24 20:03

    男涉嫌販賣、吸食彩虹菸 阿公不包庇立馬報警
    吸毒菸昏睡路中央 桃園員警上前關切意外「聞出」毒駕
    2022/02/14 20:43

    吸毒菸昏睡路中央 桃園員警上前關切意外「聞出」毒駕
    聊天太大聲被檢舉 警意外查獲彩虹菸、毒品果汁包
    2018/11/29 12:35

    聊天太大聲被檢舉 警意外查獲彩虹菸、毒品果汁包
    豪華別墅有詭！警攻堅查獲3萬支彩虹菸
    2018/08/09 13:30

    豪華別墅有詭！警攻堅查獲3萬支彩虹菸
    堂口成毒窟 查出致命彩虹菸
    2018/03/08 06:00

    堂口成毒窟 查出致命彩虹菸
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播