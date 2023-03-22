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    首頁　>　社會

    窗簾行小開與員工找遊民佯裝父親詐貸800萬 被父發現報警法辦

    窗簾行店長夥同小開到嘉義車站前找遊民佯裝李姓老闆、詐取貸款800萬元被判刑。圖為嘉義車站。（記者王善嬿攝）

    窗簾行店長夥同小開到嘉義車站前找遊民佯裝李姓老闆、詐取貸款800萬元被判刑。圖為嘉義車站。（記者王善嬿攝）

    2023/03/22 10:38

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義某間窗簾行李姓老闆名下有多筆不動產，窗簾行鄭姓店長知悉後心生貪念，說服同在窗簾行工作的李姓小開，找江姓遊民充當李父，向民間借款公司辦理貸款，自2020年5月至7月間，先後詐得約800萬元貸款，李父接獲戶政單位聯繫查證才東窗事發，大義滅親將兒子及鄭男、江男報警法辦，嘉義地方法院近日審結，將涉案3人依照偽造有價證券、詐欺等5罪判處2年到4年半不等刑期。

    其中，李姓小開判刑4年、鄭姓店長判刑4年半、江姓遊民判刑2年，全案可上訴。

    判決書指出，鄭男與李姓小開都在窗簾行工作，鄭男知道李父名下在嘉義縣、嘉義市有多筆房屋、土地，便計畫找遊民充當李父，以李父名下的房地抵押借款獲利，鄭男將此計畫告訴李姓小開，2人謀議朋分詐得借款花用，由李姓小開在李父不知情情況下，竊取印鑑、證件、不動產所有權狀等資料，鄭男負責上網找民間貸款公司，辦理貸款對保時，以每次1000元代價，在嘉義火車站前找來69歲江姓遊民充當李父。

    判決書提到，鄭、李自2020年5月15日詐得200萬元現金後，食髓知味，先後5次詐取貸款，金額總計達800萬元，其中鄭男分得6百萬餘元，李男分得50萬元，江男則共領5500元；同年8月，鄭、李將腦筋動到李男阿公名下不動產上，向戶政單位申請印鑑證明時，承辦人員因李男頻繁委任申請印鑑證明而起疑，向李父等人聯絡查證時，全案東窗事發，李父於是報警處理。

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