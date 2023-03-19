為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又一樁！BLACKPINK演唱會糾紛 男沒票卻收錢誆可「帶進去」

    蘇男（右下角）聲稱可以將人帶進演唱會，卻不得其門而入，被害人將他團團圍住要他給說明。（民眾提供）

    蘇男（右下角）聲稱可以將人帶進演唱會，卻不得其門而入，被害人將他團團圍住要他給說明。（民眾提供）

    2023/03/19 20:29

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK在高雄開唱嗨翻天，發生2起售票糾紛案，蘇男聲稱可以帶人進到演唱會，5名被害人共買了25張門票，卻被拒於門外；另外有5名粉絲向辛男、覃女購票，卻因所付出票價與門票落差太大而提告，警方今天將2案、3名嫌疑人依詐欺罪嫌送辦。

    左營分局左營派出所18日夜間8時30分許接獲報案，稱於世運主場館有民眾因購買演唱會門票發生糾紛，經派員查處發現，5名被害人說向43歲辛男、32歲覃女購買BLACKPINK演唱會門票，都是買一張8800元的門票，但辛、覃手中卻只有3800元座位的門票，質疑遭騙票，損失金額共約新台幣49600元。

    警方調查，辛男與覃女在不特定群組發布訊息，聲稱有BLACKPINK演唱會門票，以員工價加一千元手續費販售，被害俞姓兄妹透過朋友向辛嫌買8800的門票2張，匯了19600給賣家，每張票1000的手續費。林姓夫妻輾轉向辛買8800的門票3張、匯了30000給朋友。

    被害人堅持提告詐欺，辛、覃則喊冤，經警方了解，辛妻從事演唱會經紀相關業務，人在韓國的她向丈夫辛男、覃女表示，可以拿到BLACKPINK高雄演唱會門票，要他們去招攬買家，卻沒有約定好的座位區門票，全案待辛妻返國後釐清真相。

    無獨有偶，5名被害人稱透過網路與56歲蘇男聯繫並匯款購買演唱會門票，分別購買1至5張，每張票價從3800至6800元不等，演唱會開演前沒有拿到門票，以為可由蘇男協助帶入演場會會場內，但仍無法順利進入會場，被害人質疑遭到詐騙報警，警方今天凌晨將蘇男拘捕到案，經查被害人共計購25張門票，金額約13萬元許。蘇男向警方表示，本規劃請他人將付款者帶進演唱會，因故不得其門而入。

    警方將蘇男拘捕到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。（民眾提供）

    警方將蘇男拘捕到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。（民眾提供）

    辛男（黑帽者）、覃女（白帽者）因無法交付約定的演唱會門票，被提告詐欺。（民眾提供）

    辛男（黑帽者）、覃女（白帽者）因無法交付約定的演唱會門票，被提告詐欺。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    粉絲快看！BLACKPINK演唱會「場外絕佳位置」曝光
    2023/03/19 18:59

    粉絲快看！BLACKPINK演唱會「場外絕佳位置」曝光
    現場直擊》狂粉熱舞送別BLACKPINK 場外風景曝：走錯棚？
    2023/03/19 18:03

    現場直擊》狂粉熱舞送別BLACKPINK 場外風景曝：走錯棚？
    超富名媛帶女兒看BP 「站椅子跳還PO限動」網全怒了
    2023/03/19 17:39

    超富名媛帶女兒看BP 「站椅子跳還PO限動」網全怒了
    BLACKPINK嗨翻高雄！小粉紅怒轟「台獨」原因超傻眼
    2023/03/19 17:24

    BLACKPINK嗨翻高雄！小粉紅怒轟「台獨」原因超傻眼
    BLACKPINK票真的超賣？真相曝：有人疑帶假證件
    2023/03/19 15:47

    BLACKPINK票真的超賣？真相曝：有人疑帶假證件
    黃牛？BLACKPINK嗨唱 場外5名粉絲進不了場怒提告
    2023/03/19 10:43

    黃牛？BLACKPINK嗨唱 場外5名粉絲進不了場怒提告
    BLACKPINK門票糾紛怒告詐欺 警方：報案者沒有李愛綺
    2023/03/19 06:19

    BLACKPINK門票糾紛怒告詐欺 警方：報案者沒有李愛綺
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播