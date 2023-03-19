又一樁！BLACKPINK演唱會糾紛 男沒票卻收錢誆可「帶進去」

蘇男（右下角）聲稱可以將人帶進演唱會，卻不得其門而入，被害人將他團團圍住要他給說明。（民眾提供）

2023/03/19 20:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK在高雄開唱嗨翻天，發生2起售票糾紛案，蘇男聲稱可以帶人進到演唱會，5名被害人共買了25張門票，卻被拒於門外；另外有5名粉絲向辛男、覃女購票，卻因所付出票價與門票落差太大而提告，警方今天將2案、3名嫌疑人依詐欺罪嫌送辦。

左營分局左營派出所18日夜間8時30分許接獲報案，稱於世運主場館有民眾因購買演唱會門票發生糾紛，經派員查處發現，5名被害人說向43歲辛男、32歲覃女購買BLACKPINK演唱會門票，都是買一張8800元的門票，但辛、覃手中卻只有3800元座位的門票，質疑遭騙票，損失金額共約新台幣49600元。

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警方調查，辛男與覃女在不特定群組發布訊息，聲稱有BLACKPINK演唱會門票，以員工價加一千元手續費販售，被害俞姓兄妹透過朋友向辛嫌買8800的門票2張，匯了19600給賣家，每張票1000的手續費。林姓夫妻輾轉向辛買8800的門票3張、匯了30000給朋友。

被害人堅持提告詐欺，辛、覃則喊冤，經警方了解，辛妻從事演唱會經紀相關業務，人在韓國的她向丈夫辛男、覃女表示，可以拿到BLACKPINK高雄演唱會門票，要他們去招攬買家，卻沒有約定好的座位區門票，全案待辛妻返國後釐清真相。

無獨有偶，5名被害人稱透過網路與56歲蘇男聯繫並匯款購買演唱會門票，分別購買1至5張，每張票價從3800至6800元不等，演唱會開演前沒有拿到門票，以為可由蘇男協助帶入演場會會場內，但仍無法順利進入會場，被害人質疑遭到詐騙報警，警方今天凌晨將蘇男拘捕到案，經查被害人共計購25張門票，金額約13萬元許。蘇男向警方表示，本規劃請他人將付款者帶進演唱會，因故不得其門而入。

警方將蘇男拘捕到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。（民眾提供）

辛男（黑帽者）、覃女（白帽者）因無法交付約定的演唱會門票，被提告詐欺。（民眾提供）

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