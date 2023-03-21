3/21 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、高雄

今晚（21日）開獎的第112000068期今彩539頭獎開出2注，；第112000035期大樂透、第112000068期雙贏彩頭獎則摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/21 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（21日）開獎的第112000068期今彩539頭獎開出2注，由新北市三重區自強路4段24號「發發元燈彩券行」、高雄市前鎮區崗山南街279號1樓「贏鑫彩券行」開出，每注可得800萬元；第112000035期大樂透、第112000068期雙贏彩頭獎則摃龜。

第112000035期大樂透中獎號碼為「03、11、20、30、41、45，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得319萬6788元；參獎共25注中獎，每注可得7萬2181元；肆獎共81注中獎，每注可得1萬4321元；伍獎共1811注中獎，每注可得2000元；陸獎共2421注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4552注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2700中獎，每注可得400元。

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第112000035期49樂合彩中獎號碼為「03、11、20、30、41、45」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共75注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3135注中獎，每注可得1250元。

第112000068期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、09、10、13、14、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共92注中獎，每注可得500元；肆獎共1307注中獎，每注可得100元。

第112000068期今彩539中獎號碼為「03、12、16、22、38」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共6609注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5183注中獎，每注可得50元。

第 112000068期39樂合彩中獎號碼為「03、12、16、22、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共138注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8120注中獎，每注可得1125元。

第112000068期3星彩中獎號碼為「411」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000068期4星彩中獎號碼為「6995」，正彩共22注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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