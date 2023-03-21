小心有詐！普發現金明起登記 高市警揭假網站、詐財簡訊

全民普發現金6000元出現詐騙假訊息，高市警追查假網站全力阻詐。（警方提供）

2023/03/21 16:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕全民普發現金6000元，38區公所、48處戶政事務所明天提供服務諮詢櫃台，民眾可攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，就近辦理代為上網登記及諮詢，不過，詐騙集團蠢動傳簡訊詐財，警方也提醒政府不會用簡訊通知領款，並提醒幾個詐騙網站勿入！

警方表示，有詐騙集團以「數位發展部」傳假訊息，誆稱「恭喜你！政府發放＄6000還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結…」，提醒民眾不可誤信點入，以免受騙上當。

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中央規劃普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，為避免全民普發6000元線上登記壅塞，自3月22日上午8時起，開放預約登記，政府不會用簡訊方式通知，民眾可於上班時間，攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，至38個區公所及48處戶政事務所據點，代辦上網登記或諮詢。

坊間也傳出一個疑似詐騙網址，比正確的網址多了「com」，而且少了2個小數點，警方已阻隔防範，警方表示，財政部全民共享普發6000現金的官網（https://6000.gov.tw），後面並無com，6000是數字「0」非英文字母「o」。

民眾進入https://6000.gov.tw網頁後選擇「登記入帳」，若本人申領需填資料及帳戶，若由代領人申領者，請填入代領人的帳戶和健保卡號，12歲以下兒童（以生日為基準），可由父母/監護人登記代領，確認資料正確並送出就完成，登記送件後，3月28日起可以再上網查詢資料檢核結果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

全民普發現金6000元出現詐騙假訊息，高市警追查假網站全力阻詐。（警方提供）

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