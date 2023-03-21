遭詐匯款到境外 黃金48小時完成2步驟有機會追回贓款

刑事局國際科表示，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業有時需2至3天，若把握時效，在款項尚未抵達收款銀行前，完成攔阻動作，將大幅提昇追回贓款機會。（圖由刑事局提供）

2023/03/21 15:26

〔記者邱俊福／台北報導〕跨境詐騙案件頻繁，被害人受騙款項，往往無法追回，刑事局國際科為爭取跨境轉帳行政作業有時需2至3天的時效，去年3月起每日主動依境外帳戶警示清冊，調閱案件檢視，對匯款至國外帳戶部分立即循相關管道通報帳戶所在地國家執法單位協助，向收款當地國請求追回攔阻凍結詐欺款項，並協調返還下，1年來已辦理境外攔阻150件，經通報美國、英國、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國家，成功攔阻凍結13案，追回款項美金244萬8136元，折合台幣約7千多萬元，成果豐碩。

國際科表示，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業有時需2至3天，若把握時效，在款項尚未抵達收款銀行前，完成攔阻動作，將大幅提昇追回贓款機會，因此建議民眾發現遭詐騙後，務必於黃金48小時內完成報案，並同時通知匯款銀行辦理退匯2步驟，將可提高追回贓款的機會。

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「立即報案」為可撥打165反詐騙電話諮詢，再備妥相關事證、匯款水單至鄰近警局完成報案，以節省時效。「辦理退匯」，則務必儘快向匯款銀行申請退匯。

而經分析，涉及境外詐欺的案類主要仍以BEC商業電子郵件詐欺、假交友詐欺及投資詐欺3類為主。近日北市一家銷售公司，因採購部門遭駭客入侵，往來商業夥伴的電子郵件遭到冒用，導致將款項匯入詐騙集團在澳洲的帳戶，當事人發現遭詐後，短時間內立即向警方報案，並即刻向匯款銀行提出退匯申請，國際科接獲報案後立即通報澳方協助處理，順利攔阻該筆款項並成功退款。

國際科呼籲，詐騙集團常假借網路交友、投資的藉口，或冒用竄改廠商電子郵件藉口更改匯款帳戶，要求被害人匯款，如有接獲疑似境外匯款請求，務必向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問，以免讓詐騙集團有機可乘。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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