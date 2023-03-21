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    誆代購BP門票訛詐！「爆乳妹」落網 「地表最強奶媽」也被騙

    游嫌還盜用爆乳正妹相片，開設臉書假帳號行騙。（警方提供）

    游嫌還盜用爆乳正妹相片，開設臉書假帳號行騙。（警方提供）

    2023/03/21 13:32

    〔記者許國楨／台中報導〕超夯韓國女團「BLACKPINK」前兩天高雄開唱，因一票難求，黃牛票甚至炒到一張8萬元，游姓男子藉此盜「爆乳妹」圖開多個假帳號，在網路誆稱有原價票出售還標榜可面交，結果收錢不出票詐財逾40萬元，警方16日循線逮捕游嫌聲押獲准，經查，有「地表最強奶媽」之稱的網紅謝薇安也是被害人。

    「BLACKPINK」全球巡迴演唱會，本月18、19日在高雄開唱，吸引數萬名粉絲到場朝聖，而門票在開唱前，也從一張5800元至8800元，炒高到7、8萬元，有騙徒趁機在網路社群平台宣稱可以以代購方式購得演唱會門票，被害人匯出訂金後，再以各種藉口要求加價購買，等被害人發現被騙報案後就立即將對方封鎖，以規避警方查緝。

    刑事局電信偵查大隊第二隊發現被害人日益增加，且有持續上升跡象，立即與桃園及台中市警方組成專案小組，主動介入偵辦，並報請桃園檢方指揮擴大追查，發現騙徒在盜用爆乳正妹的相片後，開設人頭臉書帳號，化名「黃麗甄」、「黃麗禎」、「張宇潔」等暱稱在臉書等門票轉售社團，佯稱有原價門票可出售，吸引大批粉絲詢問求購。

    騙徒接下來主動向徵求門票民眾私訊接洽，再透過互留LINE帳號聯繫，表示能面交票券，先要求粉絲匯款數千元定金，隨後拖延不交付門票，粉絲詢問時，再以「若急的話，要加價買」為由，要求粉絲將貨款付清，粉絲依約付款後，即封鎖對方神隱。

    專案小組比對被害人提供資料分析，查出32歲游姓男子涉有重嫌，鎖定其租屋處所後，本月16日循線查緝到案，但游嫌在警訊中對犯案情節避重就輕，也不願透露詐騙人數、金額，訊後依詐欺取財罪嫌移送桃園地檢署，檢方認其嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯行之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    警方表示，經初步清查有14名被害人受騙，最高金額達8萬元，詐騙金額超過40萬元，正擴大清查中，至於有「地表最強奶媽」之稱的網紅謝薇安，近日在直播中也宣稱被詐騙20萬元，研判也是游嫌所為，將聯絡謝女製作筆錄釐清確認，另呼籲有購票需求民眾慎選購票平台，勿聽信網路傳言並私下交易，以免上當受騙，造成財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方16日循線逮捕游嫌，檢方聲押獲准。（警方提供）

    警方16日循線逮捕游嫌，檢方聲押獲准。（警方提供）

    游嫌利用韓國女團門票詐騙。（警方提供）

    游嫌利用韓國女團門票詐騙。（警方提供）

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