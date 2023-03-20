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    Toyz賣大麻煙彈案 上訴二審請求解除出境、出海限制

    Toyz因販賣大麻煙彈遭台中地方法院判刑4年2年。（資料照）

    Toyz因販賣大麻煙彈遭台中地方法院判刑4年2年。（資料照）

    2023/03/20 20:38

    〔記者許國楨／台中報導〕曾拿下世界冠軍的《英雄聯盟》電競好手劉偉健（Toyz），也是知名網路遊戲實況主，卻因販賣大麻菸彈遭判刑，劉上訴二審台中高分院20日開庭，劉表示因居留等證件都逾期，希望法官可以解除出境、出海限制，但檢方以劉非本國人，且被判刑表示反對，法官則裁定候核辦。

    據查，劉被台中檢方指控販賣500顆二級毒品大麻煙彈，每顆1200元購入後以4500元至7000元售出，暴利達3倍多至5倍，台中地方法院審理時，他坦承認罪，去年11月24日上午一審審結，依「毒品危害防制條例」判刑4年2月，可上訴，他今天在律師陪同下出庭台中高等法院。

    劉表示，因17歲就來台工作，相關工作證照都已過期，必須返回香港重辦，但詢問台灣、香港的移民單位，得知證件無法以代辦方式處理，希望法官讓他回香港辦理證件，他也知道法官會審酌有逃亡可能，但逃亡對他是最不利的，因為他從事網紅工作，粉絲都在台灣，與在台銀行、機關要辦理業務，都有可能遇到困難。

    劉為此請求法官解除出境、出海限制，讓他夠返回香港辦理證件；但檢方對此表達反對，認為劉不是本國人，且已被判決有罪，為能擔保後續審理順利，有必要將其限制出境、出海，法官裁定候核辦。

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