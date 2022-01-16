認了！詐賭好友上百萬 Toyz：我是個垃圾

前《英雄聯盟》世界冠軍電競選手、知名YouTuber「Toyz」劉偉健因涉嫌販毒一度被羈押，獲釋沒多久，又被自己公司負責人「周周」爆料涉嫌詐賭。（圖取自臉書，本報合成）

2022/01/16 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕前《英雄聯盟》世界冠軍電競選手、知名YouTuber「Toyz」劉偉健因涉嫌販毒一度被羈押，獲釋沒多久，又被自己公司負責人「周周」爆料涉嫌詐賭，受害者包括曾在《英雄聯盟》一起打拚的隊友、知名實況主「丁特」。Toyz今（16）日坦承詐賭，他說：「我也覺得自己是垃圾，我也認為自己做這件事情根本不像個人，也對不起身邊的朋友，特別是丁特。」

Toyz被爆吸毒後與周周鬧翻，無法在自己原先的YouTube頻道上開台。今日在他YouTube實況主「金旋風」講述來龍去脈，表示詐賭的賭局是自己和周周一起策劃，他的確詐騙了丁特，以及透過丁特介紹認識的朋友金旋風。

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Toyz坦言，和周周一起在魔術用品店購買了高科技的撲克牌、隱形眼鏡，以此辨識對手的牌，接著先後「射龍門」遊戲詐賭丁特10萬多元、在「德州撲克」詐賭金旋風及其兄弟4、500萬元，後來協議以600萬元旋風和解，雙方不再談此事。沒想到，現在又被周周爆料出來。

直播中，面對金旋風痛心質問為何要這樣做？Toyz表示，他沒有要為自己解釋，或乞求任何的人原諒，「我也覺得自己是垃圾，我也認為自己做這件事情根本不像個人，也對不起身邊的朋友，特別是丁特」。

Toyz也解釋，在坐牢的時候，他也一直在想為何自己會做出這麼多「低能」、「弱智」的事情如詐賭、吸毒。他表示，自己從小窮到大，20歲左右好不容易翻身（英雄聯盟世界冠軍），結果又和香港電競隊老闆鍾培生鬧翻，人生重新歸零，後來再起後，又被老鼠會詐欺了千萬等等，人生就是一直在大起大落。

Toyz說，之前其他事情，他都可能還有別的角度，但這次吸毒、詐賭，他真的沒有理由，「我就是個垃圾，不配活在這個世界上」。

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前《英雄聯盟》世界冠軍選手、知名YouTuber「Toyz」劉偉健因涉嫌販毒一度被羈押。（擷取自Toyz臉書）

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