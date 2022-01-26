賣500顆大麻煙彈想發大財 《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz起訴

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌賣500顆大麻煙彈，被台中地檢署起訴。（資料照）

2022/01/26 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾於2012年拿下《英雄聯盟》世界冠軍的選手劉偉健（Toyz），是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，卻在前年與去年涉嫌販賣500顆二級毒品大麻煙彈，每顆購入價1200元，以4500元至7000元不等金額售出，暴利達3倍多至5倍，劉偉健一度被羈押，台中地檢署今天依毒品危害防制條例起訴他與共犯共8人，檢方強調，劉偉健身為公眾人物（網紅），擁有不少粉絲，一言一行都可能引發仿效，竟販賣大麻煙彈500顆牟取暴利，但偵查時坦承犯行，聲明法院判處適當之刑，

起訴書指出，劉偉健（香港人，29歲）於前年（2020年）11月與賴姓男子商議賣二級毒品大麻煙彈（揉成丸狀或長條形，俗稱大麻彈），透過方姓男子尋找買大麻管道，方男又聯繫江男等人，由方男於前年11月間，在新北市新莊區一家土地開發公司等地點，以及劉男駕駛的紅色保時捷豪車內，展示大麻煙彈，給劉偉健確認品質，劉偉健頗滿意，向方男約定以60萬元價格，購買500顆大麻煙彈，雙方約在台中市交易。

請繼續往下閱讀...

雙方談妥後，劉偉健以2萬元聘僱楊姓男子，負責取這500顆的大麻煙彈，劉偉健還在通訊軟體Telegram成立群組，商議販售大麻煙彈細節，前年12月22日，楊男先向劉偉健拿60萬元，驅車道台中市北屯區南興公園的廣興停車場，向方男買得500顆大麻煙彈。

劉偉健取得貨源，開始販賣大麻煙彈，去年2月賣2顆4000元給施姓男子，施男再以1萬2000元轉售給黃姓男子，去年6月又賣出4顆，7月1日再度賣出200顆，消息傳出後，去年8月30日，警方假扮買家，用3015元購得1顆，確認是大麻毒品後，8月9日再用16萬5000元買154顆，約定交貨時，於台中市南屯區逮捕李姓男子，至於剩餘的大麻煙彈，則由劉偉健自行吸光。

頂著世界冠軍的光環，劉偉健（Toyz）人紅卻也是非多，2019年曾因《英雄聯盟》世界大賽下注，指如果賭輸要「裸奔」，結果確實賭輸了，他「願賭服輸」，身穿內褲到市民大道「裸奔」兌現承諾，他還發佈影片，幽默自嘲說「很多人說我賴皮小丑、電競韓國瑜」，2019年間，他又於香港反送中議題時，發表「我一點都不在意港發生什麼事情」，引發爭議後，他道歉化解風波，這次涉入販售毒品大麻煙彈，檢方認為動機是想牟取暴利。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法