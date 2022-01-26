為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賣500顆大麻煙彈想發大財 《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz起訴

    《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌賣500顆大麻煙彈，被台中地檢署起訴。（資料照）

    《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌賣500顆大麻煙彈，被台中地檢署起訴。（資料照）

    2022/01/26 12:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾於2012年拿下《英雄聯盟》世界冠軍的選手劉偉健（Toyz），是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，卻在前年與去年涉嫌販賣500顆二級毒品大麻煙彈，每顆購入價1200元，以4500元至7000元不等金額售出，暴利達3倍多至5倍，劉偉健一度被羈押，台中地檢署今天依毒品危害防制條例起訴他與共犯共8人，檢方強調，劉偉健身為公眾人物（網紅），擁有不少粉絲，一言一行都可能引發仿效，竟販賣大麻煙彈500顆牟取暴利，但偵查時坦承犯行，聲明法院判處適當之刑，

    起訴書指出，劉偉健（香港人，29歲）於前年（2020年）11月與賴姓男子商議賣二級毒品大麻煙彈（揉成丸狀或長條形，俗稱大麻彈），透過方姓男子尋找買大麻管道，方男又聯繫江男等人，由方男於前年11月間，在新北市新莊區一家土地開發公司等地點，以及劉男駕駛的紅色保時捷豪車內，展示大麻煙彈，給劉偉健確認品質，劉偉健頗滿意，向方男約定以60萬元價格，購買500顆大麻煙彈，雙方約在台中市交易。

    雙方談妥後，劉偉健以2萬元聘僱楊姓男子，負責取這500顆的大麻煙彈，劉偉健還在通訊軟體Telegram成立群組，商議販售大麻煙彈細節，前年12月22日，楊男先向劉偉健拿60萬元，驅車道台中市北屯區南興公園的廣興停車場，向方男買得500顆大麻煙彈。

    劉偉健取得貨源，開始販賣大麻煙彈，去年2月賣2顆4000元給施姓男子，施男再以1萬2000元轉售給黃姓男子，去年6月又賣出4顆，7月1日再度賣出200顆，消息傳出後，去年8月30日，警方假扮買家，用3015元購得1顆，確認是大麻毒品後，8月9日再用16萬5000元買154顆，約定交貨時，於台中市南屯區逮捕李姓男子，至於剩餘的大麻煙彈，則由劉偉健自行吸光。

    頂著世界冠軍的光環，劉偉健（Toyz）人紅卻也是非多，2019年曾因《英雄聯盟》世界大賽下注，指如果賭輸要「裸奔」，結果確實賭輸了，他「願賭服輸」，身穿內褲到市民大道「裸奔」兌現承諾，他還發佈影片，幽默自嘲說「很多人說我賴皮小丑、電競韓國瑜」，2019年間，他又於香港反送中議題時，發表「我一點都不在意港發生什麼事情」，引發爭議後，他道歉化解風波，這次涉入販售毒品大麻煙彈，檢方認為動機是想牟取暴利。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大逆轉！Toyz與周周和解 「他」出手協調停止「互相傷害」
    2022/01/23 21:32

    大逆轉！Toyz與周周和解 「他」出手協調停止「互相傷害」
    （影音）曾想過尋短！Toyz染毒分手女友吐心境：今年原本要結婚
    2022/01/18 13:00

    （影音）曾想過尋短！Toyz染毒分手女友吐心境：今年原本要結婚

    血壓失控 當心肺炎感染症入侵恐致命
    認了！詐賭好友上百萬 Toyz：我是個垃圾
    2022/01/16 19:09

    認了！詐賭好友上百萬 Toyz：我是個垃圾
    才剛出勒戒所！Toyz被公司負責人爆詐賭 好友丁特也受害
    2022/01/15 23:10

    才剛出勒戒所！Toyz被公司負責人爆詐賭 好友丁特也受害
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播