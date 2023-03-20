3/20 威力彩頭獎連3摃！雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/20 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月20日）第112000067期雙贏彩、今彩539頭獎，第112000023期威力彩均摃龜。

第112000023期威力彩中獎號碼為「第一區：06、09、20、29、36、38，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共227注中獎，每注可得4000元；陸獎共1710注中獎，每注可得800元；柒獎共3070注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6768注中獎，每注可得200元；玖獎2萬2394注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7753注中獎，每注可得100元。

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第112000023期38樂合彩中獎號碼為「06、09、20、29、36、38」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共101注中獎，每注可得5750元；二合共1978注中獎，每注可得750元。

第112000067期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、07、08、13、14、15、16、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1429注中獎，每注可得100元。

第112000067期今彩539中獎號碼為「05、10、18、20、37」，頭獎摃龜；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共8064注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7101注中獎，每注可得50元。

第112000067期39樂合彩中獎號碼為「05、10、18、20、37」，四合摃龜；三合共262注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1273注中獎，每注可得1125元。

第112000067期3星彩中獎號碼為「238」，正彩共62注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000067期4星彩中獎號碼為「0963」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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