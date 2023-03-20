神岡桶屍案 高大成︰死因不詳恐影響國民法官心證

知名法醫高大成。（資料照）

2023/03/20 19:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中神岡桶屍案，檢方今起訴陳姓死者的蔡姓前女友，唯陳男屍體嚴重蠟化，驗屍結果沒有外傷和毒藥物反應，死因疑點重重，知名法醫高大成今天連說3次「這樣很麻煩」，直言若找不出確切死因，對於案件的定罪及量刑輕重十分不利，甚至會影響移審的國民法官自由心證。

針對這起桶屍案，全案台中地檢署今偵結，依殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂、盜用他人電信設備通信等罪起訴蔡女，並移審台中地院，法官經審理後裁定接押；由於此案也是台中地院第3件國民法官審理案件，因案情撲朔迷離，且年份久遠，是目前難度最高的國民法官案件，考驗國民法官的自由心證，令人關注。

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據了解，死者被發現時雖嚴重蠟化無法辨識，仍能靠DNA比對釐清身分，法醫高大成表示，所謂「屍蠟」是屍體置於水中或是因浸潤導致空氣不流暢的土壤中時，不會發生腐爛，身體成分呈灰白色的柔軟奶酪或蠟狀硬化狀態，而腐敗程度只有正常屍體的7分之1，採集毛髮、臟器等DNA相對容易。

但未來審理重點應是陳男死因，是外因性或內因性？一定要弄清楚死因，若是內因性死亡，屆時法律攻防時，蔡女會閃掉殺人的問題，如果是外因性，那就是她殺的，如果找不到毒化物反應，沒有外傷，到時候蔡女可以說，發現他心肌梗塞病死因恐懼棄屍，變成只有遺棄屍體罪，很麻煩。

高大成強調，雖然屍蠟化嚴重，但現在科技這麼發達都應該可以找到有無顱內外傷，重啟解剖或照驗X光釐清死因，會是一個好選擇，如確定有安眠藥物，應就是蔡女所為，如果沒有刀傷、有其他器物痕跡，一定有共犯，建議把臟器切片檢查，若呈現失血反應，可推測出死因。

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