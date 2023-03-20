神岡桶屍案蛇蠍酒店女編造死者「在世假象」尋獲座車採到疑屍水拖痕

台中市陳姓男子疑不甘被分手遇害慘成桶屍，圖為命案現場。（資料照）

2023/03/20 17:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子疑不甘被分手遇害慘成桶屍，其涉有重嫌的蔡姓前女友儘管矢口否認到底，但專案小組發現死者與蔡女有債務糾紛，除用來封屍的水泥、工業塑膠桶等物品都是蔡女所購，還編造死者「在世假象」，另警方也從蔡女棄置在偏僻郊區的死者座車內採集到疑似屍水的拖痕，檢方據此昨提起公訴。

這起駭人聽聞的桶屍命案發生在去年10月26日，神岡區林姓二房東，整理閒置空廠房時驚見一具桶屍，轄區豐原分局獲報，立即組成專案小組全力追查，案發2小時在西屯區一棟大樓，帶回承租廠房的33歲蔡姓女子，並查出蔡女前男友在3年多前通報失蹤，懷疑桶屍就是陳男。

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當時蔡女避重就輕表示不知情，檢警相驗採集死者檢體，經DNA比對確認身分為陳男，蔡女則在檢方複訊後，由原本關係人改列被告，裁定禁止出境出海，專案小組則持續根據跡證擴大追查，改以鴨子划水方式，從查扣蔡女手機進行完整備份後，進行全面的手機數位鑑識。

檢警依法醫剝除死者水泥後推定死亡時間、以及命案現場廠區內查扣的水泥封屍器材，追溯數位鑑識資料調取區間；鎖定蔡女的數位支付及電子發票等數據，結果順利突破案情困境，掌握到蔡女購買水泥、工業塑料桶、水泥攪拌電鑽等特殊工具器材，以及包覆屍體的床罩、床單及大塑膠袋等關鍵購買憑證。

另專案小組發現，蔡女原本都是將死者車子停在河南路租住處附近停車場，108年3月間卻突然請拖吊車吊走車子，經透過協尋在烏日區一處偏僻路段尋獲，當時該車已因停放多年破舊不堪，仍在車內採集到疑似屍水的拖痕，不排除蔡女犯案後曾以該車載運死者到豐原區該廠房進而封屍滅跡。

此外，檢警追查發現，蔡女為了掩飾陳男死亡訊息，利用陳男手機並假冒其身份，在陳男女兒生日時，傳送祝賀生日快樂訊息，另外還也曾傳給家人「目前人在國外」、「因糾紛被押走」的訊息，企圖拖延陳男遇害的事實。

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