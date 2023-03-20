神岡桶屍案死者疑不甘「被分手」慘遇害 警曝蛇蠍酒店女異常冷靜

涉犯台中神岡桶屍案，檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照）

2023/03/20 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市神岡桶屍案，偵辦過程中蔡女以死者強索過去資助金錢，還去騷擾其原生家庭，讓她鎮日活在恐懼中，指控對方是「恐怖情人」才分手，桶屍案與她無關，曾與蔡女交手員警形容，蔡女情緒無明顯起伏，不多話，異常冷靜，但專案小組研判，死者疑因不甘被分手慘遇害。

據查，蔡女在西屯區一家金錢豹旗下系列理Ｋ上班，與陳男自101年就開始交往，陳女坐檯陪酒，因長相清純又健談，會順著客人喜好話題談吐，受到一些喜歡有「談戀愛」感覺客人青睞，加上交際手腕高明遊走其中，堪稱是該店紅牌。

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此外，蔡女與陳男交往期間雙方疑有金錢糾紛，108年3月2人出遊後，陳男音訊全無，同年10月陳男家屬向台中市第一分局報案協尋時表示，最後一次見到未同住陳男就是在3月間，此後就如同人間蒸發般失聯，懷疑與蔡女有關，蔡女接受調查輕描淡寫表示，兩人在摩鐵協議分手，但她起床後發現陳已離開，失蹤與她無關。

由於未掌握直接證據，案件陷入膠著，直到神岡驚傳桶屍案，蔡女因是廠房承租人被鎖定，當時蔡女表示，原本雙方並無金錢往來，平日陳男也會帶朋友到店內捧場，但因疫情衝擊到理Ｋ生意，導致她連帶收入銳減有經濟壓力，期間陳男確曾陸續資助約上百萬，但之後卻不斷以借貸關係向她索討。

但催討過程中不是精神上的言詞暴力就是情緒勒索，還跑到其南部原生家庭騷擾娘家及兩名小孩，讓她鎮日活在恐懼不安中，指控對方就是「恐怖情人」，為此才分手，檢警研判陳男不甘被分手向蔡女追討欠款，可能因此引發殺機，推估陳男在108年3月間就遇害。

蔡女嫌疑雖高甚至被檢方轉列為「被告」，但她頻呼「冤枉」，面對訊問為何承租廠房，為何購買攪拌機等，都推給死者稱是對方叫她出面承租，要她去買的，問到邏輯不通處又稱「我講的你們又不相信，幹嘛問」，警方形容，身材略顯嬌小的蔡女素顏戴著眼鏡、口罩，全身衣著樸素，長髮綁著馬尾的她看起來清秀，很難聯想到「酒店紅牌小姐」，且應訊時情緒無明顯起伏，不多話，異常冷靜到讓人摸不透，誰才是「恐怖情人」不言而喻。

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