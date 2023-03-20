奇蹟！撿到2張6800元BLACKPINK門票 4.5萬人海及時物歸原主

南韓女團BLACKPINK在高雄連兩天舉辦演唱會，卻有人撿到2張個價值6800元的VIP門票，楠梓警分局及時在開唱前依照售票紀錄找到失主，圖為失主當下興奮地與員警合照。（警方提供）

2023/03/20 08:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓警分局右昌派出所3月19日下午2時許接獲報案，稱撿到2張韓國人氣團體BLACKPINK演唱會門票，由於門票價格不菲，警方擔心歌迷因此失落、難過，火速聯繫主辦單位協助幫忙尋找失主，在茫茫4.5萬人海中竟奇蹟尋獲失主，趕上時間進場，失主開心到差點哭出來！大讚員警的大力幫忙。

韓國當紅女團BLACKPINK此次世界巡迴演唱會，在高雄世運主場館舉辦兩場，連兩天近9萬張門票瞬間秒殺，寫下一票難求的盛況。

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警員許忠信見民眾拾獲的兩張門票都是價值6800元的VIP票券，擔心失主可能是外縣市專程來追星的死忠歌迷，若遠赴而來卻敗興而歸一定相當失落，便趕緊通知演唱會服務台及通報線上警力加強協尋失主。

不過，要在4.5萬茫茫人海中找到人是個高難度，經服務人員透過購票記錄比對，最後仍幸運地成功聯繫上失主33歲陳女。

據了解，陳女特地和朋友從桃園南下看演唱會，但中途不慎遺失票券，心情掉到谷底，沒想到票券失而復得，開心到差點哭出來，表示門票是非常辛苦才買到的，當下興奮地與員警合照，除了致電向拾獲民眾道謝外，更感謝警方不遺餘力的尋找失主，讓她在高雄能留下美好的回憶。

楠梓分局呼籲，購買如演唱會門票等無實名制度之有價票券，建議拍下票券序號或可辨識之號碼，若不慎遺失遭人拾獲，即可證明自己是失主而順利領回。

警方成功聯繫上失主33歲陳女，到派出所領回門票。（警方提供）

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