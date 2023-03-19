假美女大兵謊稱借帳戶要匯入450萬美元 單身男險上當

林姓男子（右）險遭女網友詐騙，南市二分局警員洪正偉（左）耐心說明網路交友詐騙老梗。（圖：警方提供）

2023/03/19 16:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南60歲單身林姓男子，在網路上結識自稱是在伊拉克服役的美國女士兵，她在LINE上不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得林男信任。女兵告訴林男「其帳戶450萬美金可能遭凍結，想借用林男帳戶匯此鉅款，日後要到台灣投資」，林男被騙到銀行想匯款15萬給對方，證明帳戶可用。幸被員警識破。

南市警二分局表示，這位自稱美國女大兵的騙徒，每天對林男噓寒問暖，讓林男覺得彼此情投意合。女子告訴林男，她的帳戶內有450萬美元，如未能於4月25日之前確認款項，將會遭到封鎖凍結，要請林男提供帳戶，她想把這筆450萬美元款項匯到林男帳户內，日後她要到台灣投資使用。

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女方並請林男到銀行匯款15萬元台幣，以確認林男的帳戶可以使用，林男信以為真，就到銀行準備臨櫃匯款。南市警二分局海安派出所警員洪正偉、黃揚傑耐心地向林男說明這是「海外女士兵愛情詐騙」老梗，並以近期相關案例勸說，林男才恍然大悟、免於失財15萬元。

警方強調，假檢警與假交友詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕易聽信詐騙集團的話術，警方全面深耕宣導，強力阻詐、打詐，提高全民「識詐、防詐」意識，以保護民眾身家財產安全。倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線查證或向110報案，共同守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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