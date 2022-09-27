「土耳其男友」被警戳破 單身女心碎：真的是詐騙嗎？

梁姓婦人想匯款給土耳其「男友」，但是被警方阻止。（警方提供）

2022/09/27 20:04

〔記者王捷／台南報導〕55歲梁姓女子用臉書交了「土耳其牙醫男友」，她不曉得每天對她噓寒問暖的「男友」是詐騙集團，歹徒誆稱想回到台灣開牙醫診所，但還差一千美金，梁女把好不容易存下的3萬元換成美金想匯款，當警方接獲銀行通報異狀時，反問梁女牙醫怎麼會缺一千美金？梁女則看著「男友」照片，不斷問警員「真的是詐騙嗎？」不願承認網戀破滅，最後警方拿出最近的網路詐騙案例，才讓梁女決定把「男友」封鎖。

自稱在土耳其當牙醫的男子，每天都會主動關心單身的梁女，兩人先在網路上交往，當時梁女不知道對方是詐騙集團，相信對方甜言蜜語，「男友」還保證如果回到台灣，可以讓梁女下半輩子不愁吃穿，直到昨天歹徒才說出目的，向梁女誆稱，想立刻飛去台灣跟梁女見面，只是差了一千美金，他又不能先向公司預支，不曉得該怎辦。

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梁女一聽，立刻到銀行把自己的存款換了美金，要把帳戶匯到國外去，行員得知梁女有「男友」在國外，覺得可能是詐騙通知了警方，警員抵達以後，梁女堅稱「男友」是在土耳其，只差一千美金就可以來台灣，也沒有很多錢，但警員反問梁婦，如果不是很多錢，「男友」有困難怎麼不會先跟親友借？而且如果對方是牙醫，應該有很多管道可以借錢才是，怎麼會跟一個網友先借錢？

梁女聽完警員的說法有些遲疑，警員又接著舉例許多愛情詐騙的模式，都跟梁女遇到的很像，梁女打開通訊軟體，看著「男友」的照片，不斷詢問警員真的是詐騙嗎？警員告訴她真的是詐騙後，梁女才封鎖歹徒的帳號，同時也不再繼續堅持要匯款。

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