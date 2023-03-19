驚險畫面曝光！台中40天123件公墓火警 消防局籲「4不2記得」

消防員高喊「撤退」的驚險打火影片首曝光。（台中市消防局提供）

2023/03/19 10:51

〔記者許國楨／台中報導〕清明節將屆，不少民眾提前掃幕，但因此衍生的火災卻頻傳，台中市消防局統計，從2月初至今40天內，已發生123件公墓火警，讓消防人員疲於奔命，驚險打火影片今天也首度在臉書、YouTube頻道曝光，藉此呼籲並提醒民眾掃墓時，切記「4不2記得」要訣。

消防局表示，國人掃墓時有燒冥紙的習俗，因此清明期間常可聽到墓地火警四起，今年更因雨水不足，雜草十分易容易引燃，根據統計，自2月1日起至3月12日共已發生123件墓地火災，而今天首度置於YouTube頻道及臉書粉絲專頁的驚險打火影片，就是支援沙鹿區一處公墓火警時，消防員撤離現場的驚險畫面。

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當時因火勢過大，消防員高喊「撤退」，而後方就是迅速逼近的熊熊烈火，畫面讓人看得怵目驚心，藉此提醒民眾，掃墓時切記不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾等「4不2記得」要訣。

此外，消防局將加強派員到各大公墓巡邏，也會在假日與義消人員、婦宣姐妹一同發放小水袋及宣導單給市民；另提醒民眾記得撲滅餘燼，甚至是不用火，將紙錢集中到環保局規劃地點，防範火災發生。

消防局沉重呼籲，別再認為燒的只是金紙或雜草，如因此引發火災，可能觸犯刑法，面臨最高7年有期徒刑，更將影響空氣品質，違反空氣污染防制法，將處以1200元以上、10萬元以下罰鍰，為維護民眾生命安全與荷包，請切記「4不2記得，掃墓不燒墓」。

台中40天123件公墓火警，消防人員疲於奔命。（台中市消防局提供）

消防局籲民眾掃墓時切記「4不2記得」要訣。（台中市消防局提供）

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