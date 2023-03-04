公墓火警害消防員殉職 屏縣依放火罪送辦8人

高樹公墓上月28日發生火警。（警方提供）

2023/03/04 18:35

首次上稿 16:23

更新時間 18:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣公墓雜草火警頻傳，228連假至今天（2月25日至3月4日下午3點）總共發生多達86起；里港警分局今天（4日）宣布查獲75歲李姓老婦涉嫌引發高樹公墓的雜草火警，依公共危險中的放火罪嫌函請屏東地檢署偵辦；屏縣近期已送辦8人，分別涉嫌引起萬丹、佳冬、崁頂等鄉公墓火警。

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屏縣公墓火警頻傳，不但造成消防員遭水箱車壓傷因公殉職，甚至還有1名老翁整墓時慘遭火噬；縣長周春米在上月27日宣布以「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草，連日已有多名涉嫌引發火警者被送辦。

里港警分局今天（4日）表示，上月（2月）28日下午4時許，里港分局接獲報案稱高樹鄉高樹公墓內有人放火燒雜草，現場火苗燃燒，警方到場隨即緊急聯絡消防隊撲滅火勢並於現場協助管制人車，所幸無人傷亡。

該案經里港警分局查訪周遭住戶並調閱相關監視器過濾、比對，發現75歲的李姓婦人涉有重嫌，3月2日通知到案說明；經了解，李女疑為整理墳墓而以打火機燃燒雜草，全案依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

里港警分局分局長何明祥呼籲，近期為掃墓高峰期，進行掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若因而致生公共危險可能觸犯刑法第175條，處1年以上7年以下有期徒刑，警方將加強查緝此類案件，一旦發生火警將以「放火罪」嚴辦。

里港警分局調閱監視器過濾、比對，發現75歲的李姓婦人（紅圈）涉有重嫌。（記者羅欣貞翻攝）

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