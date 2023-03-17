被控壓女同事頭逼口交 移民署官員逆轉免懲

懲戒法院改判陳員不受懲戒。（資料照）

2023/03/17 16:38

〔記者吳政峰／台北報導〕移民署一名陳姓官員，2015年間被控趁著帶女同事去網咖包廂約會看電影時，強行吸吮乳頭，並壓她的頭逼口交，被台北地檢署提起公訴，內政部也把全案移送懲戒法院審理，原判決降兩級改敘，但因刑事部分之後改判無罪，陳員聲請再審，懲戒法院日前改判不受懲戒。

內政部移送指控，陳員擔任站主任時，經人介紹結識時在移民署工作的女同事，2015年間相約一同至台北市某網咖包廂約會觀看電影。陳員竟意圖性騷擾，趁女同事專注觀看電影不及抗拒之際，逕自伸手撫摸並親吻她胸部與乳頭，並把她的頭部壓往自己的生殖器，強迫口交。

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女同事不甘受辱，堅持報案，北檢認為事證只能證明陳員涉犯性騷擾防治法，提起公訴；強制猥褻、強制性交部分則因罪證不足，給予不起訴處分。

內政部認定陳員有違失，移付懲戒，懲戒法院判陳員降兩級改敘。

而後北檢起訴的性騷擾部分，經台北地院審理後獲判無罪，陳員自覺不應受到降級懲戒，聲請再審。

懲戒法院認為，刑事法院或檢察官均不能證明陳員有性騷擾、強制猥褻及強制性交等犯罪行為，判決無罪或不起訴處分確定；女同事提出性騷擾申訴案，也被認定不成立，查無積極事證足以證明陳員有違失行為。

懲戒法院表示，難認陳員有公務員懲戒法第2條第2款所定「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」而有懲戒必要的情事，故同意開啟再審，日前廢棄原判決，改判不受懲戒。

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