拉法葉艦弊案沒收犯罪所得有進展 檢、辯將3週內完成協商陳報高院

喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案，最高檢察署前特偵組聲請沒收已故的軍火商汪傳浦藏於海外的回扣、孳息等犯罪所得，更二審今庭訊時，汪家律師團主動表達意願欲和檢方協商，法官許泰誠諭知，檢、辯於3週內完成協商結果，陳報法院。（資料照）

2023/03/17 14:50

〔記者楊國文／台北報導〕喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案，最高檢察署前特偵組聲請沒收已故的軍火商汪傳浦藏於海外的回扣、孳息等犯罪所得，最高法院於2017年裁准3億1253萬美元、2021年又裁准1億7465萬美元，共沒收本金4億8719萬美金確定，另將孳息部份發回高院更二審審理，檢、辯數度庭訊曾就孳息計算方式等重點展開激烈攻防，更二審今庭訊時，汪家律師團主動表達意願欲和檢方協商，法官許泰誠諭知，檢、辯於3週內完成協商結果，陳報法院。

汪傳浦妻子葉秀貞、汪家興等5人因被通緝多年，加上汪傳浦也病逝，更二審今上午庭訊汪家無人出庭，代表汪家出庭的律師團表示，願意就本案犯罪所得的孳息部份和檢方進行協商。

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高檢署檢察官指出，之前，檢、辯曾協商過，但無結果，檢察官說，希望協商內容應具體明確、可信，最高法院已判決認定犯罪所得的本金為4億8719萬2808.72美元，但汪家律師曾提出協商方案卻主張只願意就犯罪所得3億1千多萬美元的本金計算應返還的孳息，並要求解除汪家全部遭扣押的財產，直言「檢方可能同意這麼誇張的協商條件？」因此無法接受協商內容，希望汪家方面拿出誠意，才有協商的可能性，否則將會浪費時間。

汪家律師主張，有誠意進行協商，但檢辯對於本金產生的孳息金額、計算方式等部份有不同的認定，才會協商無結果，並當庭聲請調取最新的扣押帳戶資料、地檢署執行卷等資料。

法官諭知，應以最高法院判決認定犯罪所得的4億8719萬多美元為本金來計算孳息，檢、辯在3週內將協商結果陳報給更二審合議庭。

2016年7月1日，刑法沒收新制正式上路，前特偵組立即出聲請，追討沒收拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

台北地院裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向高等法院提起抗告。

高院裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元，約新台幣286億元，應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院裁定，本金4億8719萬2808.72美元，其中3億1253萬9913.44美元沒收確定，剩餘本金1億7465萬2895.28美元、及4億8719萬2808.72美元孳息，發回高院更一審審理。

高院更一審認定，孳息應從2017年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，經2個金額相加，准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元，約新台幣145億多元。汪家不服，提起「再抗告」，最高法院前年7月裁定共沒收本金4億8719萬多美元確定，另將孳息部份發回高院更二審審理。

此外，今年2月2日，承辦本案跨國追贓的台北地檢署發佈新聞指出，獲列支敦斯登同意匯回1103萬359元美金，約新台幣3億2986萬元，已滙入北檢專戶。

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