三女毒蟲結夥洗劫運將起訴 面臨7年以上強盜重罪

警方逮回涉嫌強盜的李姓女子（前左）等人送辦。（警方提供）

2023/03/16 22:19

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市潘姓、吳姓和李姓3名女子因吸毒缺錢孔急，涉嫌結夥持辣椒水洗劫夜班計程車司機，運將被辣到無力反抗，但3女只搶到手機與2張加油卡，事後被警方逮捕並追回贓物送辦，桃園地檢署今偵結，依結夥3人以上強盜罪嫌起訴，3女將面臨7年以上有期徒刑。

檢警調查，潘女3人都年約25歲，均有毒品前科，因吸毒開銷龐大、缺錢花用，於是共謀搶劫計程車司機；去年10月12日凌晨，由吳女在中壢火車站搭上排班計程車，佯稱要到桃園區公園路找朋友，屆時會有朋友付車資，而潘女、李女則開車一路尾隨，待到達目的地後，潘女佯裝朋友上前付車資接近計程車，李女在旁接應。

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被害運將當下以為潘女要上前付車資未加防備，結果被潘女噴辣椒水導致眼睛灼熱難受無法抗拒，潘、吳2女一陣搜刮搶走運將的手機和2張加油卡；警方接獲報案循線查獲3女、追回贓物，訊後送辦。

檢察官調查時，潘女3人坦承犯行，動機就是缺錢花用，得手後因為怕被追查，搶來的手機不敢用，加油卡也因限指定車輛使用，等於白忙一陣；檢方以潘女3人是共同謀搶劫且有明確分工，觸犯最輕本刑7年以上的結夥3人以上強盜罪嫌，今天偵結將3女起訴。

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