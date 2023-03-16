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    核一除役卡關「乾貯水保」！台電告贏新北市府 法院直接准了

    核一廠室外乾式貯存設施。（記者林菁樺攝）

    核一廠室外乾式貯存設施。（記者林菁樺攝）

    2023/03/16 17:59

    〔記者溫于德／台北報導〕台電10年前申請「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，新北市政府拒絕核定，台電提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，新北市政府每次不給過的理由均相同，因此透過判決命新北市府應核定該變更設計。可上訴。

    台電多年前將坐落在新北市石門區土地的「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫送審，2010年9月13日新北市府核定，同時核發水土保持施工許可證，台電後來申辦水土保持計畫第1次變更設計獲核定，2013年6月25日完工，再請新北市府辦理完工檢查。

    但新北市府指台電未依水保計畫第1次變更設計施工，台電因此申請水保計畫第2次變更設計，並依新北市府審查意見進行修正；然而，新北市府仍認定台電未依審查意見完成補正，2018年、2019年連續4次不予核定。

    後來行政院農業委員會雖命新北市府另為適法處分，2020年新北市政府仍拒絕核定台電申請，經台電經訴願，農委會撤銷新北市政府拒絕核定的處分，並命新北市府在2個月另為適法處分。此時台電決定提起行政訴訟，請求撤銷不予核定水保計畫第2次變更設計的處分。

    北高行指出，台電自2013年11月7日申請水保計畫第2次變更設計以來，已依新北市府要求，提出13次補正資料，經新北市府反覆審查，均未予核定，但每次拒絕核定的理由都相同。

    況且，新北市府在本件訴訟中，未能具體說說明還有哪些項目必須檢討，以供北高行調查，合議庭故認定台電申請水保計畫第2次變更設計已符合法規標準，依行政訴訟法第200條第3款規定，直接命新北市府應核定該變更設計。

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