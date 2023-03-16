英業達前處長涉帶槍投靠仁寶起訴 再遭搜索、約談

已跳槽至仁寶電腦的英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前江姓代處長，被英業達指控違反保密條款，將價值54億多元的營業秘密帶到仁寶，台北地檢署於2018年9月依違反營業秘密法及著作權法起訴江男，該案仍於台北地院審理中。（資料照）

2023/03/16 17:12

〔記者錢利忠／台北報導〕已跳槽至仁寶電腦的英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前江姓代處長，被英業達指控違反保密條款，將價值54億多元的營業秘密帶到仁寶，台北地檢署於2019年依違反營業秘密法及著作權法起訴江男以後，英業達另控江男還侵害該公司其他營業秘密，調查局台北市調查處今兵分8路搜索仁寶涉案在職員工的辦公座位及住居所，約談江男等4人，稍晚將移送台北地檢署複訊。

北市調查處掌握，江男於2017年9月12日離職前，涉嫌將具有英業達組織性、技術性及業務性等12項營業秘密，包括英業達針對客戶惠普、戴爾公司所製作的已出貨及預估出貨、產品測試計畫、全世界僅英業達及英特爾持有的快速邊界掃描技術，以及產能、不良率、測試治具介紹等機密，寄給公司外部信箱不相關者，另透過通訊軟體WeChat傳送給仁寶的中國籍人事助理Merry。

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