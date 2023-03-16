猥褻5名8、9歲女童53次 國小狼師起訴

2020年至2021年間，某國小林姓男班導，涉嫌在學校教室、洗手台及陽台，撫摸5名8、9歲女童的胸部、手臂、背部、臀部及下體，甚至強行擁抱，總計53次。（情境照）

2023/03/16 17:29

首次上稿 16:56

更新時間 17:29

〔記者王定傳／新北報導〕2020年至2021年間，某國小林姓男班導，涉嫌在學校教室、洗手台及陽台，撫摸5名8、9歲女童的胸部、手臂、背部、臀部及下體，甚至強行擁抱，總計53次，林男否認犯行，辯稱是被害者個人行為，新北地檢署今日依對未滿14歲女子為強制猥褻罪嫌起訴林男，並斥責他欠缺尊重兒童身體自主權利觀念，應嚴加譴責，請法院從重量刑。

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檢方調查，2020年9月間，林男先涉嫌對一名年約8歲的女童下手，在教室內隔個褲子撫摸她的大腿及臀部，更在陽台摸她的下體。

2020年至2021年間，林男又趁課後班期間，涉嫌在教室內，對一名女童伸出狼爪，強行擁抱，還隔著衣服撫摸她的胸部、大腿內側、肚子及臀部，另在2021年間，竟趁下課10分鐘休息時間內，把手伸進另一名女童衣服及內衣內，撫摸她的背部臀部，甚至還隔著褲子摸她下體。

檢方調查總計有5名被害者受害，林男犯行共得逞53次，有被害者因此排斥上課、作惡夢、對男性教師感到恐懼；林男在偵查中僅坦言有與5名女童有肢體上的接觸，並觸碰其中2名女童胸部，推說是小朋友自己喜歡來抱他、都是不小心的。

檢方斥責林男為人師表、利用學童對師長的信任，不顧被害者幼小心靈感受及人格發展健全，逞一己私慾，且隨著時間增長，行為態樣日益猖獗，造成被害者難以磨滅的傷害與陰影，犯後否認犯行，辯稱是被害者的個人行為，欠缺尊重兒童身體自主權利觀念，對被害者的身心健康發展造成不良影響，應嚴加譴責，請法院從重量刑。

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