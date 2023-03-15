死性不改！3年前猥褻少年判刑 惡狼又對女童襲胸添性騷罪

色叔叔先前強摸少年生殖器被判刑，後又對女童襲胸，南投地院法官以性騷擾罪名判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/15 21:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓男子3年多前到游泳池游泳，趁與13歲少年在水中嬉戲時，重複強捏抓甲男生殖器4次遭判刑，前年到遠親家中喝酒，又對該遠親家中7歲女童襲胸，女童家中提告，南投地院近日再依性騷擾罪名，判處有期徒刑5個月。

陳姓男子2018年8月到某游泳池游泳，在池中與1名13歲少年在水中嬉戲，他趁對方不注意時，快速強捏抓甲男生殖器達4次，並詢問該少年「有沒有高潮？」，少年感覺被侵犯，隨即告訴與他一起來游泳的父親，由父親報警。陳男後來被南投地院以強制猥褻罪名，判處有期徒刑1年7個月。

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陳男2021年7月到一個遠親家的門口喝酒，看到7歲女童在門外玩耍，趁女童專心玩耍之際，用手碰觸女童的胸部，女童受驚嚇之餘，趕緊回到屋子裡跟母親告狀，其母也馬上跟警方報案。

南投地院法官認為，陳男先前因強制猥褻案件經法院判處有罪確定，竟仍不知尊重他人身體自主權，明知女童正處於身心成長階段，趁女童不及抗拒之際，出手觸摸其胸部，造成女童心理上之恐懼、厭惡，陳男雖坦承犯行，但未能與被害人和解，因此以性騷擾罪判刑5個月。

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