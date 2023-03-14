約女同事用餐伸鹹豬手 嘉縣某公所男職員涉猥褻遭訴

公所男職員涉猥褻女同事，今遭嘉檢起訴。（記者王善嬿攝）

2023/03/14 13:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣某公所一名蔡姓男職員遭指控，去年9月間某日，邀約女同事一起共進晚餐，不料用餐後竟在車上強吻、揉捏該女子胸部，女子雖拒絕並要求蔡男讓她下車，蔡男還不罷手，女子事後向友人透露並報警，嘉義地檢署近日偵查終結，依強制猥褻罪嫌起訴蔡男。

起訴書指出，該名男職員為感謝女同事之前的幫忙，去年9月22日晚間5點半，開車到被害女子住處接她共進晚餐，用餐後載送女子回家途中，到嘉義縣太保市祥和二路旁停車格停車，伸手牽女子左手後拆掉口罩、強行舌吻，再伸左手進女子內衣內揉捏其胸部。

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該女子當場拒絕，並推開蔡男稱「你冷靜，讓我下車」，蔡男仍重複強吻並伸手揉捏其胸部，於晚間10點多載女子返家；女子案發後向女性友人傾訴遭猥褻過程，表示內心感到恐懼，在女友人協助下報警。

檢方調查，依女子提供LINE對話截圖、監視錄影器畫面、女子上衣內檢出蔡男DNA及男子事後試圖要女子撤回告訴狀的錄音檔等證據，認為蔡男涉犯強制猥褻罪嫌，且審酌蔡男為公務機關職員，執掌民政業務、知法犯法，犯後還飾詞狡辯、態度不佳、還無悔改之意，依法起訴，求處從重量刑。

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