外送員送餐到府 趁找零猥褻17歲少女

外送員送餐到府，趁找零強摸17歲少女胸部，桃園地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處他8月有期徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/07 16:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］林姓男子擔任foodpanda外送平台的餐點外送員，去年2月間他送餐到桃園市龜山區某民宅，見屋裡僅有17歲少女在家竟起色心，趁找零錢時強行將少女拉近、伸鹹豬手，少女驚慌關門阻擋，林男還從門縫伸手強摸少女胸部及下體，得逞後揚長而去，警方獲報循線逮人，林男近日被桃園地院法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月有期徒刑。

少女控訴，去年2月23日中午12點多，他透過外送平台點餐，林男將餐點送達後，一邊找零錢一邊問她「幾歲」，突然間林男伸手將她拉近，並以手碰觸她的腰、胸部，當下她嚇到倒退好幾步，趕緊將大門關起阻擋時，林男又從門縫將手伸進來碰觸她的胸部、下體。

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龜山警分局獲報後循線找到林男，林男坦承犯行且下手前他曾詢問少女年紀，知道少女還未滿18歲，已涉犯「刑法」強制猥褻罪及「兒童及少年福利與權益保障法」。

法官於判決中指出，林男利用外送服務的機會，僅為滿足一己私慾，漠視他人身體自主權及感受，對未成年少女強制猥褻，對少女身心造成相當戕害，審酌他犯後始終坦承，但至今尚未與被害人達成和解、彌補傷害，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處他8月有期徒刑，可上訴。

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