猥褻女子判刑8月定讞 「社運醫師」柳林瑋聲請再審被駁回確定

社運醫師柳林瑋因猥褻女子被法院判刑8月定讞；柳另案聲請再審，被最高法院駁回確定。（資料照）

2023/03/10 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕2014年太陽花學運期間被封為「社運醫師」柳林瑋，假藉面試名義開車載女子到校園散步，卻在車內強吻，最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞，柳已入監，並於日前聲請再審以及停止刑罰執行，被高等法院駁回，柳提抗告，昨日被最高法院駁回確定。

柳林瑋曾因洪仲丘事件，發起公民1985聯盟，後來參與太陽花學運，博得「社運醫師」稱號；柳同時是沃草公司的創辦人。

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2017年5月，女子阿美在臉書發文，以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，驚爆從事公共性醫療媒體的「L醫師」假借面試邀約，卻在車內強吻她，網友猜測「L」就是柳林瑋，但柳卻喊冤。

2019年3月，柳再被週刊踢爆，指阿美撰文控告柳強制猥褻後，另有兩女向檢方指控曾遭柳性騷擾，其中一女雖旅居美國，但見到林女的文章後專程返台提告。檢方傳訊柳出庭，柳否認犯行，檢方仍依3件強制猥褻罪起訴。

一審台北地院認定柳犯3個強制猥褻罪，判合併應執行1年6月徒刑。二審高院認為柳強制猥褻阿美犯行明確，但猥褻另兩女罪證不足，改判柳8月徒刑，另兩件無罪。最高法院駁回上訴定讞。

柳林瑋後來聲請改赴宜蘭發監，獲台北地檢署同意，並要求柳於去年10月31日到案執行，柳卻以「生病」為由請假，直到去年11月17日才報到執行。

柳林瑋另向法院聲請再審並停止刑罰執行，他提出民間公司測謊報告否認犯罪；但高院指民間公司測謊報告不具證據力，阿美也沒有柳所稱「妄想」等情形，加上原確定判決沒有問題駁回柳的聲請，柳提抗告，被最高法院駁回確定。

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