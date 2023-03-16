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    販毒露餡開車衝撞警員 東勢警開4槍逮1嫌

    警方在現在逮捕毒犯陳女，移送法辦。（記者歐素美攝）

    警方在現在逮捕毒犯陳女，移送法辦。（記者歐素美攝）

    2023/03/16 09:13

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢警分局東勢派出所巡邏員警，今天凌晨3時左右，巡邏經東勢區東蘭路41-5號統一超商前，發現陳姓毒品慣犯的車輛違停，並發現車內有毒品吸食器，但車內卻沒人，懷疑嫌犯在商旁巷道內進行毒品交易，準備上前盤查，巷內1車突然開車意圖衝撞林姓員警，林員當下對著該車右後輪開4槍制止，但嫌犯仍開車逃逸，警方則將涉嫌在現場進行毒品交易的陳姓女嫌帶回偵訊，並持續追查逃逸的嫌犯。

    東勢警分局表示，今天凌晨3時左右，東勢派出所員警巡邏時在東勢區東蘭路超商前發現毒品慣犯陳女（43歲）的車子，車內並有毒品吸食器，但人卻不在車上，員警懷疑陳女在巷內進行毒品交易，準備上前盤查，結果，1輛車突然衝出意圖衝撞員警，幸林姓員警閃得快，沒有被撞到，林員隨即拔槍，朝該車右後輪開槍制止，但嫌犯仍駕車往苗栗卓蘭方向逃逸，警方立即通報攔截圍捕，惜未查獲。

    警方在現場則當場逮捕陳女，並在其車上查獲毒品、吸食器及電子磅秤，依違反毒品危害防制條例將她移送台中地檢署偵辦；針對衝撞員警車輛，東勢分局持續擴大追查中，並通知車主到案說明。

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    犯疑似在巷內進行毒品交易被員警發現，竟開車衝撞員警。（民眾提供）

    犯疑似在巷內進行毒品交易被員警發現，竟開車衝撞員警。（民眾提供）

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